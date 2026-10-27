Експерт: Бюджетна децентралізація вже давно згорнута, її не існує, це великий міф

Надмірна централізація управління коштами, запроваджена урядом під час війни, обмежує можливості громад забезпечувати базові послуги, підтримувати місцеву економіку та допомагати постраждалим від обстрілів.

Без змін у законодавстві така ситуація може призвести до невиплати зарплат, закриття підприємств і відтоку населення. Таку думку в коментарі Укрінформу висловив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

«Бюджетна децентралізація вже давно згорнута, її не існує, це великий міф. У нас побудована жорстка централізована система публічного управління, і громади не мають можливості приймати жодного рішення без погодження з органами державної влади», - сказав Слобожан.

За його словами, така модель управління не просто обмежує фінансову самостійність місцевого самоврядування, а й позбавляє можливості оперативно реагувати на безпекові виклики, забезпечувати життєдіяльність населених пунктів та надавати підтримку переселенцям.

«У територіальних громадах, які на межі виживання, які прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб, які постійно під обстрілами, щорічно забирається фінансовий ресурс у вигляді реверсної дотації», - наголосив Слобожан.

За словами експерта, з 2025 року кошти вилучають у 218 громад. Як приклад він навів Дніпро, де, за його даними, проживають майже 200 тис. переселенців.

«На наступний рік у Дніпра пропонують забрати 4 млрд грн. І, звісно, що це викликає не просто питання про централізацію, це викликає обурення», - зазначив Слобожан.

Він додав, що вилучення ресурсів у громад, які забезпечують підтримку переселенців і роботу місцевої економіки, може погіршити умови життя людей і спонукати їх до виїзду за кордон.

«Створюються такі умови, щоб місцева економіка не працювала і щоб люди офіційно не працевлаштовувалися», - наголосив виконавчий директор АМУ.

Ще одним наслідком централізації Слобожан назвав ситуації, коли громади мають фінансові зобов'язання перед міжнародними партнерами, але не можуть скористатися власними коштами через затримки погоджень на державному рівні. Як приклад він навів Лозову Харківської області, яка отримала кредит Європейського банку для реконструкції систем теплопостачання і вже два роки справно виплачує відсотки, а грошей досі не отримала.

«Уряд за два роки не відпустив платежі саме тіла кредиту, щоб вони впали на їхні рахунки, і Лозова могла зробити відповідну реконструкцію систем теплопостачання, тому що на центральному рівні не погодили графіки реалізації кредиту», - розповів Слобожан.

За його словами, проблеми виникають і з фінансуванням повсякденних послуг. «Були приклади, коли навіть у Кропивницькому, це обласний центр, зупинявся громадський транспорт, тому що не був проплачений бензин через заблоковані кошти на центральному рівні», - зазначив виконавчий директор АМУ.

Слобожан також зауважив, що громади зазнають фінансових втрат через штрафи та пеню за невиконання зобов'язань перед контрагентами. Йдеться, зокрема, про постачальників пального, перевізників і виконавців робіт у межах планів стійкості, які постачають генератори, акумулятори та котли.

«Підприємства та підрядники мають законні підстави вимагати оплати за виконані роботи й застосовувати передбачені договорами санкції, тоді як місцеве самоврядування не може вчасно розрахуватися через обмеження на використання коштів», - пояснив Слобожан.

Окрему проблему, за словами експерта, становить неможливість оперативно спрямовувати фінанси на невідкладні потреби після російських атак.

Він навів приклади громад Одеської та Київської областей, де після влучань місцева влада не може оперативно організувати ліквідацію наслідків атак РФ.

«Немає можливості спрямувати туди аварійну бригаду, швидку, нема чим людям просто засклити вікна, двері, перевезти постраждалих, надати медичну допомогу. Тут навіть не йдеться про відновлення житла - на ургентну допомогу немає коштів», - наголосив Слобожан.

Також, за словами директора АМУ, невчасне фінансування державних програм призводить до повернення коштів.

«Коли вам надходять кошти на рахунок по різноманітних державних програмах, наприклад, 28 грудня, а 31 грудня на ранок вже наступає строк їх реалізації, то ви нічого не зможете ні збудувати, ні профінансувати, ні оплатити, ні купити, і ці кошти повертаються до бюджету», - пояснив він.

За словами експерта, у результаті виникає суперечлива ситуація: фінансування формально передбачене, однак громади не встигають використати його за призначенням і через це невирішеними залишаються проблеми з укриттями, водопостачанням та іншою інфраструктурою.

Слобожан вважає, що без законодавчих змін громадам загрожує фінансова криза. «Ми не бачимо поки що на цей момент перспектив без втручання парламенту в цю ситуацію і зміни законодавства. Уряд має поміняти всі свої нормативно-правові документи, які він останнім часом наприймав, максимально розширивши свої повноваження в управлінні всіма сферами суспільної діяльності», - наголосив він.

За прогнозом виконавчого директора Асоціації міст України, подальше збереження нинішньої моделі управління може мати незворотні наслідки.

«Нас чекають криза невиплати зарплат, звільнення людей, виїзд громадян за кордон, зменшення податків у державний бюджет, закриття великої кількості підприємств, зупинення послуг, тепло-, водо-, електропостачання і просто - знелюднення території», - підсумував Слобожан.