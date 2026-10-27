Велика Британія: Росія до 2030 року зможе напасти на країни НАТО

Росія до 2030 року може наростити військові сили та оборонне виробництво настільки, що зможе напасти на країни НАТО. Велика Британія має трохи більш як 1000 днів, щоб спільно з союзниками підготуватися до можливого збройного зіткнення, заявив міністр оборони Вес Стрітінг у колонці для The Telegraph.

За словами Стрітінга, його головний пріоритет на посаді - забезпечити готовність британської армії до перемоги в разі війни. Посилення обороноздатності має стримати потенційного противника, однак Лондон повинен бути готовим і до прямого військового протистояння, якщо стримування не спрацює. У чинній оборонній стратегії Британії Росію визначено як безпосередню загрозу національній безпеці.

Міністр наголосив, що ризики не обмежуються звичайною війною: країна також може постати перед диверсіями, тероризмом та іншими ворожими діями.

Його заява пролунала через два дні після запуску урядової кампанії Be Ready, яка закликає громадян підготуватися до можливих криз. Зокрема, британцям рекомендують мати вдома запас води й продуктів на три дні, ліхтарі, батарейки, радіоприймачі та готівку на випадок перебоїв з електрикою, зв’язком і платіжними системами.

Стрітінг також розкритикував попередній уряд консерваторів, за якого чисельність британської армії скоротилася до найнижчого рівня з часів Наполеонівських воєн. Він закликав відновлювати оборонну промисловість, прискорювати виробництво озброєнь і боєприпасів та поглиблювати співпрацю з НАТО і США. Як приклад міністр навів завод у Телфорді, де після десятирічної перерви відновлюють виробництво артилерійських стволів із британської сталі.