Уряд опублікував постанову щодо оновлення організації бронювання військовозобов'язаних

Кабінет міністрів України опублікував постанову щодо оновлення організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

https://interfax.com.ua/news/general/1226352.html

Зокрема, згідно з постановою №1328 від 23 жовтня, центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласним, Київській міській державній адміністрації (військовим адміністраціям у разі їх утворення), у десятиденний строк з дня набрання чинності цією постановою, забезпечити: перегляд та узгодження критеріїв за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки.

За результатами перегляду критеріїв, провести аналіз відповідності підприємств цим критеріям, а у разі виключення критерію, на підставі якого підприємство було визначено критичним, скасувати рішення про визначення їх критично важливими.

Уряд встановив, що рішення про визначення підприємств критично важливими, які є чинними станом на дату набрання чинності цією постановою, залишаються чинними протягом строку, на який вони прийняті, крім тих, які було скасовано.

Зазначається, що рішення Міністра оборони про збільшення обсягів бронювання військовозобов'язаних, прийняті до набрання чинності постановою №1608, залишаються чинними протягом усього строку дії рішення про визначення підприємства критичним, але не довше ніж до 8 грудня 2026 року, а рішення Міноборони про збільшення обсягів бронювання, прийняті після 8 грудня 2025 року, залишаються чинними протягом строку дії рішення про критичність, але не довше строку, визначеного у відповідному рішенні міністерства.

Також Кабмін утворив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Зазначається, що критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період можуть бути визначені підприємства, які провадять діяльність у сфері: оборонно-промислового комплексу; паливно-енергетичного комплексу; житлово-комунального господарства; добувної промисловості; переробної промисловості; агропромислового виробництва, у тому числі забезпечення продовольчої безпеки; роздрібної торгівлі; будівництва; транспорту і логістики; інформаційних технологій; банківської діяльності; охорони здоров'я; зв'язку; проводять аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи (аварійно- рятувальні служби); провадять діяльність у сфері, узгодженій Коордцентром за обґрунтованим зверненням центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, який забезпечує формування та/або реалізує державну політику у відповідній сфері.

Встановлено, що кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за рекомендаціями та пропозиціями Координаційного центру.

Обґрунтовані пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання подаються до Коордцентру відповідним державним органом. Підставою для відмови Коордцентром в розгляді пропозицій є, зокрема, встановлення фактів систематичного порушення керівником критично важливої установи вимог законодавства у сфері організації та ведення військового обліку, зокрема наявність протягом останніх 12 місяців двох і більше документально підтверджених фактів таких порушень та/або притягнення керівника до адміністративної відповідальності за їх вчинення.

Також встановлено, що кількість військовозобов'язаних, які займають посади у представництвах донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги та підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50% кількості військовозобов'язаних працівників, які безпосередньо залучені до виконання завдань одного проекту, але не перевищувати 7 осіб.

За рішенням державного секретаря Кабміну, прийнятим з урахуванням рекомендацій Коордцентру, кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 7 осіб у разі, але в межах 50% загальної кількості військовозобов'язаних працівників.

Кількість військовозобов'язаних працівників, які підлягають бронюванню, повинна становити не більше 95%, у критично важливих установах, які визначені Міноборони критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій або вітчизняних виробників трансформаторного обладнання для енергетичної сфери, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або поставку обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи, спрямовані на безперебійне функціонування об'єднаної енергосистеми та газотранспортної системи України в особливий період.

Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 95% за рішенням Міноборони або Міненерго, прийнятим з урахуванням узгоджених рекомендацій Коордцентру.

Серед іншого, уряд рекомендував підприємствам, які мають намір бути визначеними критично важливими, забезпечити завчасне подання документів до центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів державного управління, для отримання критичності.