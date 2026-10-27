Мінветеранів: Кошти для проектування філій НВМК у п’яти обласних центрах закладені в бюджет на наступний рік

В Україні планують створити п’ять філіалів Національного військового меморіального кладовища (НВМК), наразі Мінветеранів отримало заявки від восьми областей на створення там філіалів НВМК

Про це під час пресконференції розповів перший заступник міністра у справах ветеранів Сергій Рекун.

«На сьогодні ми отримали вісім заявок від областей. Це Вінниця, Дніпро, Житомир, Закарпаття, Кропивницький, Миколаїв, Харків, Чернігів. До кінця року ми ще збираємо заявки з областей, з наступного року будемо обирати», — сказав Сергій Рекун.

Він додав, що кошти для проектування філій НВМК у п’яти обласних центрах закладені в бюджет на наступний рік.

«Ми будемо опрацьовувати надані земельні ділянки і обирати, які з них найкращі для будівництва філіалів», — зазначив перший заступник міністра у справах ветеранів.