Южаніна: Багато суперечливих норм проєкту держбюджету стосуються не цифр, а текстової частини

Висновки бюджетного комітету до проєкту держбюджету-2027 враховують лише кілька поправок щодо збільшення фінансування ЗСУ, і жодна з них не є змістовною, водночас багато суперечливих норм документа стосуються не цифр, а текстової частини.

Про це журналістам повідомила у кулуарах парламенту народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Ніна Южаніна, передає кореспондент Укрінформу.

«Я категорично не підтримую висновки комітету, тому що враховані лише декілька пропозицій, і то вони носять більш індивідуальний характер. Серед врахованих поправок справді з глибоким змістом немає жодної. Ще кілька десятків поправок передані на доопрацювання уряду, і ми чітко усвідомлюємо, що всі вони залишаться без врахування», — сказала вона.

За словами депутатки, фракція «Європейська солідарність» подала поправки, що передбачають скорочення видатків на 515 млрд грн, щоб спрямувати ці кошти на Збройні сили, зокрема на індексацію грошового забезпечення військових.

Серед найбільш спірних видатків у проєкті бюджету Южаніна назвала відновлення дорожнього фонду, на який спрямовуватимуть 25% надходжень спеціального фонду, що наповнюється переважно акцизами на пальне. Також, на її думку, не можна було залишати в бюджеті підвищення заробітної плати суддям.

«Легше ж підняти на 10 мільярдів (гривень. – ред.) суддівській системі в 2027 році, ніж на 100 мільярдів для військових. Воїн в окопі не може отримати навіть індексацію грошового забезпечення на рівень інфляції, тоді як суддя наступного року отримає на 50% більшу зарплату», — наголосила вона.

Водночас, за словами депутатки, найбільше нюансів, які потребують доопрацювання, приховані у текстовій частині законопроєкту. Як приклад вона навела залишки коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття, які спрямовують до Пенсійного фонду, але з можливістю використання на інші програми.

«Ми наполягаємо, що пенсії мають бути зрозумілими і прозорими. Якщо у вас є можливість проіндексувати пенсію більше, ніж на індекс інфляції, — індексуйте, але не використовуйте ці заначки для одноразових виплат», — заявила Южаніна.