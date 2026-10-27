Зеленський: Є домовленість провести на рівні команд тристоронню зустріч вже у листопаді

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новообраною президенткою Естонії Юлле Мадісе та привітав її зі вступом на посаду.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

Зеленський подякував за сигнали підтримки України та зазначив, що Естонія продовжить допомагати їй у різних напрямах. За його словами, естонська сторона також уважно стежить за дипломатичними зусиллями, спрямованими на досягнення миру.

Під час розмови президент України розповів про деталі переговорів в Осло та комунікацію з американською стороною за результатами їхньої зустрічі в Росії.

"Є домовленість провести на рівні команд тристоронню зустріч вже у листопаді, і важливо, щоб зустріч не відкладалась. Україна готова до перемовин в будь-який час, і наша позиція: чим швидше розпочнеться розмова, тим краще", – зазначив Зеленський.

Він також наголосив на важливості участі Європи в переговорному процесі. "В усіх форматах, які можуть дати реальні рішення, має бути слово Європи", – підкреслив президент.

Окремо сторони обговорили наслідки російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі та залізниці.

За словами Зеленського, Росія цілеспрямовано намагається знищувати українські локомотиви. Тому підтримка, спрямована на збільшення кількості відповідного рухомого складу, буде корисною для України.