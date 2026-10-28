ФМУ: Ми не проти "Укрзалізниці". Ми за те, щоб вона вистояла, не знищивши своїх клієнтів

Подальше підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" може прискорити падіння перевезень, зупинку промислових підприємств і погіршити фінансовий стан самої компанії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Федерації металургів України (ФМУ).

ФМУ описує нинішню модель як "мертву спіраль": більшість витрат УЗ залишаються фіксованими, а коли вантажів стає менше через війну, блокаду портів і скорочення виробництва, ці витрати перекладають на тих клієнтів, які ще продовжують перевозити продукцію.

У результаті тариф зростає, підприємства скорочують відвантаження, вантажна база УЗ падає ще більше, і виникає потреба в новому підвищенні.

З 1 серпня 2026 року вантажні тарифи вже зросли на 30%. З січня 2027 року планується підвищення ще на 15%. У Федерації наголошують, що в сукупності це означає майже 50% зростання за п'ять місяців для підприємств, які одночасно втратили нормальну морську логістику та працюють під обстрілами.

"Ми не проти "Укрзалізниці". Ми за те, щоб вона вистояла, не знищивши своїх клієнтів", - наголошують у Федерації.

За їхніми оцінками, для беззбиткової роботи УЗ необхідно перевозити близько 200 млн тонн вантажів на рік. Водночас прогноз на 2026 рік уже скоротився з приблизно 160 млн до 130 млн тонн. Для порівняння, у 2021 році залізниця перевезла 314 млн тонн.

У Федерації посилаються також на розрахунки ДП "Укрпромзовнішекспертиза", згідно з якими підвищення тарифів на 37% може скоротити вантажну базу УЗ на 27 млн тонн на рік.

Потенційні втрати для економіки оцінюються у 96 млрд грн ВВП, 2,4 млрд доларів валютної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень щороку.

У ФМУ розповідають, що для металургії наслідки вже стали практичними. Через блокаду портів і серпневе підвищення тарифів вартість залізничного перевезення чавуну та сировини для його виробництва зросла з 30 доларів до 68 доларів на тонну готової продукції.

Альтернативна логістика через порти сусідніх країн додає ще близько 46 доларів на тонну чавуну. У Федерації попереджають: якщо ситуація не зміниться, у 2027 році вантажна база УЗ може скоротитися приблизно до 120 млн тонн.

Окремою системною проблемою металурги називають крос-субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажного сегмента. За їхніми даними, збитки пасажирських перевезень становили близько 20 млрд грн у 2025 році та можуть перевищити 25 млрд грн у 2026-му.

У Федерації вважають, що ці витрати мають фінансуватися з держбюджету за європейською моделлю PSO, а не перекладатися на вантажовідправників.

"Держава має усвідомити, що тарифне підвищення коштує бюджету дорожче, ніж пряма підтримка УЗ", - зазначають у Федерації.

Серед запропонованих рішень, зокрема:

повернення тарифів до рівня 1 січня 2026 року;

повне бюджетне фінансування пасажирських перевезень;

залучення коштів ЄС, ЄБРР, ЄІБ, Світового банку та інших партнерів на відновлення інфраструктури, локомотивів і вагонів.

Окремо Федерація пропонує запровадити пільгові тарифи для підприємств у зоні 150-200 км від фронту та пріоритетний пропуск критичного металургійного експорту через західний кордон.

"Ми самі добиваємо власних експортерів замість того, щоб їх рятувати", - резюмували у Федерації металургів.