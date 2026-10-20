Європейські компанії планують створити власну альтернативу американським сервісам, насамперед Starlink

Найбільші європейські телекомунікаційні оператори Deutsche Telekom Orange Telefónica та Vodafone уклали угоду про спільний розвиток супутникового зв'язку нового покоління.

Проєкт дозволить підключати звичайні смартфони напряму до супутників без використання спеціального обладнання чи додаткових антен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times

Головна мета цієї ініціативи полягає у створенні власної європейської альтернативи американським сервісам насамперед мережі Starlink Ілона Маска.

Європейські компанії прагнуть суттєво знизити залежність регіону від іноземних технологій та закордонної космічної інфраструктури.

Створення автономної супутникової мережі стане вирішальним кроком для забезпечення цифрового суверенітету та безпеки Європейського Союзу.