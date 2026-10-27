В Дії можна отримати витяг про статус ветерана чи члена сімʼї загиблого захисника або захисниці

На порталі державних цифрових послуг "Дія" тепер можна отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) про статус ветерана чи члена сімʼї загиблого захисника або захисниці. Про це повідомила пресслужба "Дії", пише УНН.

Зазначається, що цей витяг допоможе підтвердити статус у держустановах, оформити передбачені державою пільги й соціальні гарантії та захистити права членів сімей загиблих.

Ця послуга доступна ветеранам війни, членам сімей загиблих ветеранів та захисників і захисниць, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам з особливими заслугами перед Батьківщиною, якщо інформація про їхній статус є в Реєстрі ветеранів.

Як отримати витяг:

авторизуйтеся на порталі «Дія»;

оберіть послугу «Витяг з Реєстру ветеранів» у розділі «Ветеран PRO»;

перевірте дані та надішліть запит;

отримайте результат в особистому кабінеті та на електронну пошту.

У "Дії" зауважили, що готовий витяг людина отримає у PDF-форматі з КЕП Міністерства у справах ветеранів України. Перевірити його справжність можна за QR-кодом.

Крім цього, відтепер отримати витяг через ЦНАП зможуть діти ветеранів та ветеранок, зокрема ті, які не досягли 23 років, або їхні законні представники. Документ знадобиться для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.