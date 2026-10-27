Три країни ЄС вимагають звільнити їх від сплати внесків до фінансових гарантій нового кредиту для України

Угорщина, Чеська Республіка та Словаччина вимагають звільнити їх від сплати внесків до фінансових гарантій нового кредиту Євросоюзу для України.
Як пише Dilo, про це повідомляє WELT.
Країни одночасно наполягають на суттєвому збільшенні фінансування для себе із загального бюджету ЄС.
Німецькі дипломати називають ці вимоги відірваними від реальності та наголошують, що відмова брати участь у захисті від головної безпекової загрози несумісна з бажанням отримувати додаткові субсидії з європейських фондів згуртованості.
Причиною суперечки стали додаткові фінансові потреби України на наступний рік, які оцінюють у 70 мільярдів євро.
З цієї суми міжнародні партнери, такі як Канада та Японія, можуть надати близько 25 мільярдів євро, тоді як європейські країни мають забезпечити позику розміром до 45 мільярдів євро.
Угорщина, Чехія та Словаччина прагнуть отримати повне звільнення від фінансових зобов'язань, як це вже було під час узгодження попереднього кредиту на 90 мільярдів євро.
Погашення нової позики планується здійснити за рахунок заморожених державних активів Росії, проте цей механізм залишається ймовірним, але не гарантованим.
Відмова трьох центральноєвропейських країн брати участь у гарантіях суттєво ускладнює дипломатичні переговори та затьмарює подальше обговорення спільного бюджету Європейського Союзу.
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