Atlantic: Трамп мріє стояти між Путіним і Зеленським, коли вони підписуватимуть мирну угоду

Президент США Дональд Трамп може посилити тиск на Україну, щоб домогтися домовленостей про завершення війни з Росією протягом наступних восьми тижнів, зокрема під час запланованих на грудень заходів у межах саміту G20.

Про це повідомляє The Atlantic.

За оцінкою видання, на перспективи України впливатимуть результати проміжних виборів до Конгресу США, можливі переговори Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном у листопаді, а також саміт G20, який має відбутися в грудні на гольф-курорті Трампа поблизу Маямі.

"Президент мріє стояти між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, коли вони підписуватимуть мирну угоду, навіть якщо для цього йому доведеться силоміць змусити Україну погодитися", – зазначається в повідомленні.

Українські посадовці натомість побоюються, що Вашингтон може домовлятися про майбутнє України без її участі. Один із них, який погодився говорити на умовах анонімності, заявив виданню: "Складається враження, що все це відбувається без нас".

За оцінкою видання, результати проміжних виборів до Конгресу США також можуть вплинути на подальшу політику Вашингтона щодо України. Очікується, що демократи можуть здобути більшість у Палаті представників, тоді як ситуація в Сенаті залишається невизначеною. Водночас новий склад Конгресу розпочне роботу лише 3 січня, тому до цього часу Трамп матиме можливість діяти за нинішнього розподілу сил.

Ще одним чинником невизначеності є можливі переговори Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна. За інформацією The Atlantic, Путін запропонував провести тристоронню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шеньчжені в середині листопада, щоб обговорити низку питань, зокрема війну в Україні. Трамп заявив про готовність взяти участь у такій зустрічі.

Видання зазначає, що перспектива обговорення майбутнього України без її представників викликає занепокоєння на Заході. Один з українських посадовців заявив, що існують побоювання щодо можливого поділу світу на сфери впливу.

"Ми побоюємося, що вони розглядають це як нову Ялтинську конференцію, щоб поділити світ на сфери впливу", – сказав він.

За даними The Atlantic, Трамп прагне досягти певної мирної домовленості між Росією та Україною до грудня, коли має відбутися саміт G20. Президент України Володимир Зеленський, який підтвердив участь у саміті, заявляв про готовність до переговорів із Путіним задля завершення війни, однак відкинув територіальні поступки.

Видання наголошує, що спроба домогтися домовленостей упродовж наступних восьми тижнів може поставити Україну під значний тиск. "Якщо Трамп досягне свого протягом наступних восьми тижнів, це може бути не переговорний процес, а капітуляція", – підсумовує The Atlantic.