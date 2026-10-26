Reuters: Кім Чен Ин відвідав Китай, але із Сі Цзіньпіном не зустрівся

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав китайське прикордонне місто Дандун, однак не зустрівся особисто з головою КНР Сі Цзіньпіном.
Під час візиту його супроводжував Ван Хунін - четвертий за впливовістю посадовець у керівництві Китаю. Він передав північнокорейському лідеру привітання від Сі Цзіньпіна, повідомляє Reuters.
Кім Чен Ин прибув до Дандуна новим мостом через річку Ялуцзян, який з'єднує Китай і Північну Корею. Його відкрили на початку жовтня, що стало ще одним свідченням потепління відносин між Пекіном і Пхеньяном.
Китай залишається головним економічним і дипломатичним партнером Північної Кореї. На КНР припадає основна частина офіційного товарообігу КНДР. Водночас поглиблення військової співпраці Пхеньяна з Росією може зменшити його залежність від Пекіна.
Під час перебування в Дандуні Кім Чен Ин також відвідав меморіал, присвячений Корейській війні, та автомобільний завод. На кадрах китайських державних ЗМІ видно, як північнокорейський лідер перетинає міст, а люди вздовж маршруту зустрічають його з прапорами.
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