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Рада прийняла за основу проект закону про особливості оподаткування прибутку банків

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Верховна Рада прийняла за основу проект закону №15262 про особливості оподаткування прибутку банків.

Про це депутат від фракції "Слуга народу", голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев повідомив у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

Законопроєктом пропонується продовжити на 2027 рік застосування для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств у розмірі 50% з одночасною забороною зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

За оцінкою Міністерства фінансів, законопроєкт у разі його прийняття дозволить залучити до зведеного бюджету 50 млрд гривень за результатами податкових періодів 2027 року.

У січні-серпні поточного року банки отримали прибуток у розмірі 71,658 млрд гривень, що на 33% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (106,4 млрд гривень).

банки, Гетманцев, податки
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