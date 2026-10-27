Axios: Демократи розпочали підготовку до розслідування домовленостей щодо постачання дизельного пального

Представники Демократичної партії у Сполучених Штатах розпочали підготовку до можливого розслідування домовленостей між адміністрацією президента Дональда Трампа та російською владою щодо постачання дизельного пального.
Про це повідомляє видання Axios.
За інформацією видання, демократи вже надіслали листи найбільшим американським банкам і портовим адміністраціям із вимогою зберегти всю документацію щодо імпорту або транспортування російського дизпального.
Листи отримали фінустанови JPMorgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs та Morgan Stanley. Також звернення направили в адміністрації портів Х'юстона, Бомонта та Корпус-Крісті у штаті Техас, а також у портові структури Нью-Йорка та Нью-Джерсі.
Також автори листів закликали утриматися від участі у будь-яких операціях, пов'язаних із закупівлею, перевезенням, імпортом, прийманням, зберіганням, фінансуванням або розподілом російського дизпального на території США. К
рім того, демократи виступили проти сприяння постачанню такого пального на інші світові ринки.
Як зазначає Axios, тема можливих домовленостей між адміністрацією Трампа та Кремлем може стати одним із напрямів розслідувань у разі успішного виступу демократів на проміжних виборах до Конгресу США, які заплановані на 3 листопада 2026 року.
У разі отримання контролю над відповідними комітетами вони матимуть можливість ініціювати перевірки у сферах міжнародних відносин, фінансів, банківської діяльності та судової політики.
"Провідні демократи, які наступного року можуть обійняти впливові посади, вимагають від великих банків і портів зберегти всі наявні в них документи, що стосуються потенційного імпорту або інших угод за участю російського дизельного пального. Чому це важливо: розслідування домовленостей президента Трампа з Москвою стане пріоритетом, якщо демократи повернуть собі контроль над однією або обома палатами Конгресу", — йдеться у статті.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023