Axios: Демократи розпочали підготовку до розслідування домовленостей щодо постачання дизельного пального

Представники Демократичної партії у Сполучених Штатах розпочали підготовку до можливого розслідування домовленостей між адміністрацією президента Дональда Трампа та російською владою щодо постачання дизельного пального.

Про це повідомляє видання Axios.

За інформацією видання, демократи вже надіслали листи найбільшим американським банкам і портовим адміністраціям із вимогою зберегти всю документацію щодо імпорту або транспортування російського дизпального.

Листи отримали фінустанови JPMorgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs та Morgan Stanley. Також звернення направили в адміністрації портів Х'юстона, Бомонта та Корпус-Крісті у штаті Техас, а також у портові структури Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

Також автори листів закликали утриматися від участі у будь-яких операціях, пов'язаних із закупівлею, перевезенням, імпортом, прийманням, зберіганням, фінансуванням або розподілом російського дизпального на території США. К

рім того, демократи виступили проти сприяння постачанню такого пального на інші світові ринки.

Як зазначає Axios, тема можливих домовленостей між адміністрацією Трампа та Кремлем може стати одним із напрямів розслідувань у разі успішного виступу демократів на проміжних виборах до Конгресу США, які заплановані на 3 листопада 2026 року.

У разі отримання контролю над відповідними комітетами вони матимуть можливість ініціювати перевірки у сферах міжнародних відносин, фінансів, банківської діяльності та судової політики.

"Провідні демократи, які наступного року можуть обійняти впливові посади, вимагають від великих банків і портів зберегти всі наявні в них документи, що стосуються потенційного імпорту або інших угод за участю російського дизельного пального. Чому це важливо: розслідування домовленостей президента Трампа з Москвою стане пріоритетом, якщо демократи повернуть собі контроль над однією або обома палатами Конгресу", — йдеться у статті.