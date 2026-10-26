У ПФУ розповіли, чому не варто затягувати з оформленням пенсії

Українцям, які досягли пенсійного віку, не варто відкладати оформлення виплат. Якщо подати заяву до Пенсійного фонду України пізніше ніж через три місяці після досягнення відповідного віку, пенсію за загальним правилом призначатимуть із дня звернення, а не з моменту виникнення права на неї. Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

Термін подання заяви впливає на дату, з якої людині призначать пенсійні виплати. Якщо звернутися до ПФУ не пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, пенсію за віком призначать із дня, наступного за днем досягнення цього віку.

Якщо ж пропустити встановлений строк, виплати нараховуватимуть із дати подання заяви. У такому разі людина може втратити кошти за місяці, протягом яких уже мала право на пенсію.

Наприклад, якщо право на пенсію виникло в січні, а заяву подали лише в липні, виплати за попередній період за загальним правилом не призначатимуть.

Для призначення пенсії за віком недостатньо лише досягти відповідного віку — необхідно також мати встановлену законом кількість років страхового стажу.

У 2026 році діють такі вимоги:

У 60 років — не менше 33 років страхового стажу.

У 63 роки — не менше 23 років страхового стажу.

У 65 років — не менше 15 років страхового стажу.

Якщо людина не має необхідної кількості страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років, право на виплати може виникнути у 63 або 65 років — залежно від набутого стажу.

Оформити пенсію можна двома способами: особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України або подати заяву онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Подати документи дозволяється за місяць до досягнення пенсійного віку. Це дає змогу заздалегідь підготуватися до оформлення виплат і зменшити ризик затримок.

Перед поданням заяви варто перевірити наявність необхідного страхового стажу, підготувати документи та уточнити, чи всі періоди роботи враховані в системі персоніфікованого обліку.

Головне — не пропустити тримісячний строк після досягнення пенсійного віку. Своєчасне звернення до Пенсійного фонду допоможе отримати виплати з належної дати та уникнути втрати коштів за попередній період.