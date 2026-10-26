В МО України пояснили рідним, як написати листа військовому, який перебуває в російському полоні

У Міністерстві оборони України пояснили, як написати листа українському військовому, який перебуває в російському полоні.

«Згідно з міжнародно-правовими документами українські полонені мають право отримувати листи. Українські інституції працюють над тим, щоб забезпечити це право для полонених захисників і цивільних осіб, незаконно позбавлених особистої свободи внаслідок російської збройної агресії.

Кожен лист — це не просто повідомлення, а важливий знак підтримки. Проте рідним полонених необхідно дотримуватися деяких правил оформлення листів. Це допомагає збільшити шанси на те, що вони будуть доставлені адресатам», — йдеться у поясненні МОУ.

Що не можна писати в листі полоненому

Зазначається, що згідно з Женевськими конвенціями держава-отримувач має право цензурувати та обмежувати кореспонденцію.

Саме тому у Міноборони наполегливо рекомендують НЕ:

надсилати малюнки, листівки та інші матеріали, які можуть потенційно нашкодити тим, хто перебуває у російському полоні;

повідомляти інформацію про ваше місце проживання, номери телефонів, електронні адреси та іншу контактну інформацію.

У поясненні відомства зазначається, що листи слід писати на політично-нейтральні теми, наприклад, про сімейні новини. Також рекомендують вживати нейтрально забарвлені слова підтримки.

Крім того, згідно з вимогами російської сторони, листи оформлюються та пишуться виключно російською мовою. Оформлювати і заповнювати листи потрібно добре розбірливими друкованими літерами.

«Варто уважно вивчити та неухильно дотримуватися рекомендацій щодо оформлення листів від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Національного інформаційного бюро.

Листи, які не були оформлені згідно з рекомендаціями, російська сторона може повернути як такі, що неможливо доставити адресату. У деяких випадках недотримання рекомендацій може негативно вплинути на становище отримувача під час перебування в полоні», — наголосили у Міноборони.

Як передати лист через Коордштаб

Щоб передати лист через Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, потрібно:

використовувати білі конверти без марок, наліпок, логотипів, будь-яких інших розпізнавальних знаків;

ліворуч зверху конверту вказати ПІБ відправника (повністю, не скорочуючи ініціали);

праворуч знизу конверту вказати ПІБ полоненого (повністю, не скорочуючи ініціали). Під ПІБ отримувача цифрами вказати дату його народження — день, місяць, рік.

Лист вкладається в конверт, але не треба його заклеювати, бо лист передається виключно у відкритому конверті.

Передати листа можна в будь-якому Консультаційному центрі Координаційного штабу або на адресу громадської приймальні.

У разі надсилання поштою потрібно оформити поштовий конверт відповідно до вимог до поштової кореспонденції і вкласти конверт з листом полоненому всередину.

Адреса приймальні: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 37.

Як передати лист через Уповноваженого Верховної Ради

Щоб передати лист через Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, потрібно:

використовувати білі конверти без марок, наліпок, логотипів, будь-яких інших розпізнавальних знаків;

ліворуч зверху конверту вказати ПІБ відправника (повністю, не скорочуючи ініціали). Під ПІБ відправника слід вказати родинний зв’язок із полоненим;

праворуч знизу конверту вказати ПІБ полоненого (повністю, не скорочуючи ініціали). Під ПІБ отримувача цифрами вказати дату його народження — день, місяць, рік.

Через Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини лист також передається виключно у відкритому конверті.

Передати його можна особисто в громадській приймальні Уповноваженого або листом на адресу приймальні.

У разі надсилання поштою потрібно оформити поштовий конверт відповідно до вимог до поштової кореспонденції і вкласти конверт з листом полоненому всередину.

Адреса приймальні: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8. Отримувач — Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Як передати лист через Національне інформаційне бюро

У Міноборони повторного наголосили, що зміст листа має бути політично-нейтральним: «Не можна надавати оцінку військовим діям чи політичній ситуації, а також повідомляти будь-яку інформацію, яка може зашкодити полоненому або іншим українським військовослужбовцям».

Адреса відправника зазначається лише на зовнішньому конверті. На внутрішньому конверті без марок і логотипів зазначається:

ліворуч зверху конверту — ПІБ відправника і родинний зв’язок із полоненим;

праворуч знизу конверту — ПІБ полоненого і цифрами дата його народження (день, місяць, рік).

Також у відомстві додали — лист має бути написаний російською мовою. Усі написи на внутрішньому конверті також виконуються російською мовою.

Листи потрібно відправляти на одну з адрес:

Укрпошта — ДП «Український національний центр розбудови миру», м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36-Б, літ. 2А (безкоштовно, на конверті зазначивши «Служба військовополонених»);

Нова пошта — відділення №167, м. Київ. Отримувач Ільчук Дарина Русланівна, тел. 096 30 55 760 (безкоштовно для відправника, за рахунок отримувача).

«Недотримання рекомендацій щодо оформлення може призвести до того, що російська сторона відмовить у доставці листа. Проте навіть правильно оформлений лист не гарантує його вручення полоненому. Передача листів залежить від того, чи дотримується російська сторона норм міжнародного гуманітарного права.

Попри всі обмеження, українські інституції спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста продовжують працювати над тим, щоб українські захисники та цивільні, які перебувають у російській неволі, могли отримувати звістки від своїх рідних. Навіть кілька рядків підтримки можуть стати для людини в полоні важливим нагадуванням, що на неї чекають і продовжують боротися за її повернення», — зазначили у Міноборони.