ЄС погодив найбільший пакет санкцій проти Росії

ЄС у межах режиму санкцій проти РФ за агресивну війну проти України погодив найбільший пакет санкцій, що охоплюють майже 1600 осіб та організацій у російському військово-промисловому комплексі. Окремим рішенням Рада ЄС запровадила санкції щодо 77 осіб, причетних до організації та проведення нелегальних "виборів" до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. У Раді ЄС перелічили, що увійшло до нового пакету 12 жовтня, пише УНН.

"У відповідь на продовження та ескалацію агресії Росії проти України, зокрема на її нещодавню жорстоку військову кампанію, навмисно спрямовану проти цивільної інфраструктури та спричиняючи тяжкі страждання цивільному населенню, сьогодні Рада (ЄС) ухвалила додаткові обмежувальні заходи проти 1569 осіб та організацій у російському військово-промисловому комплексі. Узгоджені списки включають 826 російських компаній та 743 особи, які обіймають посади генеральних директорів цих компаній", - ідеться у повідомленні.

Це, як зазначається, найбільший із санкційних списків, коли-небудь узгоджений ЄС, і загальна кількість суб'єктів під санкціями у межах цього санкційного режимунаближається до 4600.

"Сьогодні ЄС ухвалив найбільший пакет санкційних списків з 2022 року. Близько 1600 спрямовані проти російського військово-промислового комплексу. Понад половина стосується виробничого ланцюга балістичних ракет, які Росія щодня використовує для вбивства українських мирних жителів. Бомбардування мостів Києва, суден, що перевозять зерно, та Національної академії наук – це не дії країни, яка прагне миру. Зараз не час послаблювати тиск на Москву, а час його посилювати", - заявила Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки та голова Ради ЄС з питань закордонних справ Кая Каллас.

Сьогоднішній пакет санкцій, як зазначається, "спеціально спрямований на постачальників середнього рівня, які представляють "ядро" російської військової промисловості, генеруючи річний оборот щонайменше 20 мільярдів євро та працевлаштовуючи понад 250 000 осіб".

"Компанії, що входять до списку, є постачальниками ключових компонентів для деяких найсучасніших російських систем озброєння, включаючи ракети, безпілотні літальні апарати та літальні апарати. Такі ключові компоненти включають: електроніку, включаючи напівпровідники, мікросхеми та комп’ютери; комунікаційне обладнання, включаючи радари, антени та приймачі; авіаційні, супутникові та ракетні системи; вибухові речовини та боєприпаси, а також оптику та навігаційні системи", - ідеться у повідомленні.

Ті, кого введено під цей санкційний режим, як вказано, "підлягають заморожуванню активів, а надання їм коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, або на їхню користь заборонено. Крім того, до фізичних осіб, перелічених у списку, застосовується заборона на поїздки до ЄС".

Також ЄС ввів санкції проти 77 осіб у межах санкційного режиму за організації "виборів" до Держдуми РФ у вересні 2026 року російською федерацією на тимчасово окупованих територіях України. Ідеться про 74 "кандидатів" від різних російських партій на ТОТ, а також про трьох членів центральної виборчої комісії рф.

Відповідні правові акти, як повідомляється, були опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Під санкції потрапили зокрема:

Сергій Арбузов, ексголова НБУ і колишній в.о. прем'єр-міністра, який був кандидатом від партії «Справедлива Росія», який брав участь у незаконних так званих «виборах» до Держдуми РФ;

Яніна Павленко, так звана «мер Ялти»; кандидат від партії «Єдина Росія», яка брала участь у незаконних так званих «виборах» до Держдуми РФ; колишній директор заводу ігристих вин «Новий світ»; колишній директор з виробництва аграрного союзу «Масандра».

Під обмежувальні заходи ЄС щодо російського ВПК потрапили у тому числі:

Сергій Гуреєв, генеральний директор акціонерного товариства «об’єднана ракетно-космічна корпорація";

Василій Буренок, який є президентом "російської академії ракетних та артилерійських наук";

Сергій Пітіков, гендиректор "науково-виробничої корпорації конструкторське бюро машинобудування", що, за даними ГУР, є розробником та виробником балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М" та аеробалістичних Х-47М2 "Кинжал", ПЗРК "Стрела", "Игла", "Верба", ПТРК "Хризантема-С", керованих ракет "Атака", КАЗ "Арена", ракети "Изделие 305";

Віктор Іванов, генеральний директор "науково-дослідного інституту точних приладів", що, за даними ЄС, здійснює діяльність у космічній та військовій сфері та постачає Міноборони Росії спеціальне обладнання та послуги. Компанія входить до складу державної корпорації «Роскосмос» і працює над новою супутниковою системою для російської армії – синтетичним космічним радіолокатором «Касатка-Р»;

Дмитро Автайкін, генеральний директор "російської корпорації ракетно-космічного приладобудування та інформаційних систем", основними напрямами діяльності якої, за даними ГУР, є створення, розвиток і цільове використання глобальної навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС.

На розширення санкції ЄС щодо РФ відреагували в Офісі Президента та МЗС України.

"Це дуже потужне рішення! Дякую Раді ЄС! Чи є щось пов'язане з припиненням експорту глинозему з ЄС до Росії в цьому пакеті? У наступному пакеті?" - прокоментував перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця у X.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також привітав безпрецедентне за масштабами розширення санкційних списків ЄС проти Росії – майже 1 600 нових санкційних позицій, спрямованих проти її військово-промислового комплексу, понад половина з яких пов’язана з виробництвом балістичних ракет.

"Особлива подяка високій представниці ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каї Каллас за її рішуче лідерство, а також усім державам-членам ЄС – за єдність і непохитність. На тлі останніх жорстоких російських ударів по українських містах час ухвалення та масштаб цього рішення мають особливе значення. Москва посилює свій терор. Європа демонструє, що її відповідь може бути такою ж рішучою. кремль роками намагається розколоти Європу. Сьогодні Європа демонструє, чому Москва так боїться її єдності", – зазначив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що Москва не повинна мати змоги розглядати ціну чергової атаки як чергові прийнятні витрати. Ціна агресії й надалі має перевищувати будь-які розрахунки кремля.