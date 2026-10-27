Мін’юст: В Україні запрацював механізм автоматичного зняття арешту з банківських рахунків

В Україні запрацював механізм автоматичного зняття арешту з банківських рахунків після погашення боргу. Він поширюється на виконавчі провадження із сумою стягнення до 86 470 гривень. Відтепер боржникам, які виконали передбачені законом умови, не потрібно окремо звертатися до виконавця, щоб розблокувати кошти.
Про це 26 жовтня повідомив у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.
Першу операцію система провела 24 жовтня. Вона самостійно зняла арешт із рахунків людини, яка погасила заборгованість, та виключила її з Єдиного реєстру боржників.
Станом на ранок 26 жовтня система виконала вже 2656 таких операцій без участі державних чи приватних виконавців.
Новий порядок діє для виконавчих проваджень, у яких сума стягнення не перевищує десяти мінімальних зарплат. У 2026 році цей поріг становить 86 470 гривень.
Для автоматичного розблокування рахунків людина повинна повністю погасити заборгованість. Причому сплатити необхідно не лише основну суму боргу, а й виконавчий збір, витрати провадження та інші передбачені законом платежі.
Після надходження всієї суми система самостійно формує повідомлення про погашення боргу та надсилає його банку. Фінансова установа повинна зняти арешт не пізніше наступного дня після отримання повідомлення.
Такий механізм передбачає закон №4833-IX, основні положення якого набрали чинності 23 жовтня.
Разом з автоматизацією виконавчих проваджень держава збільшила суму боргу, за якої кредитори не можуть вимагати примусового продажу єдиного житла боржника.
Раніше відповідний поріг становив 20 мінімальних зарплат, тепер його підвищили до 50. У 2026 році це 432 350 гривень.
За словами Гайченка, Міністерство юстиції, Кабінет Міністрів і Верховна Рада готували зміни протягом кількох років. Нові правила мають скоротити час між погашенням заборгованості та скасуванням обмежень для боржника.
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