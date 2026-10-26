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Fitch підвищило довгостроковий кредитний рейтинг НЕК "Укренерго"

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг НЕК "Укренерго" з RD (Restricted Default — обмежений дефолт) до CCC після завершення реструктуризації боргових зобов'язань компанії.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укренерго".

Підвищення означає, що "Укренерго" більше не перебуває у статусі обмеженого дефолту після завершення операції з реструктуризації боргу.

Водночас рейтинг CCC залишається низьким і свідчить про суттєвий кредитний ризик. На фінансовий стан компанії продовжують тиснути війна, російські атаки на енергетичну інфраструктуру та значні потреби у фінансуванні відновлення мереж.

Завдяки реструктуризації "Укренерго" скоротило боргове навантаження та продовжило строки погашення частини своїх зобов'язань.

Fitch також враховує системну роль оператора магістральних електромереж у функціонуванні української енергосистеми та високу ймовірність державної підтримки компанії.

Водночас серед основних ризиків залишаються подальші пошкодження енергетичної інфраструктури через російські атаки, витрати на її відновлення та обмежений доступ до фінансування в умовах війни.

Попри ці фактори, агентство очікує покращення фінансових показників "Укренерго" у 2027 році.

Укренерго
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