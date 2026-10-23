Железняк: Кабмін може підвищити ліміти бронювання для працівників ПЕК та ОПК

Кабінет Міністрів України в оновленому проєкті постанови про порядок бронювання військовозобов'язаних може підвищити ліміти бронювання для працівників паливно-енергетичного (ПЕК) та оборонно-промислового (ОПК) комплексів до 95% замість пропонованих раніше 85%.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграм-каналі.

За його словами, у разі потреби забронювати 100% працівників у цих секторах відповідне рішення має пройти через новостворений Координаційний центр. Очікується, що уряд схвалить постанову вже цього тижня.

До оголошених Железняком змін Кабмін планував знизити ліміт бронювання зі 100% до 85% для ОПК та критичних підприємств і підрядників паливно-енергетичного сектору, а також зменшити нормативний ліміт бронювання для окремих категорій установ із 75% до 60%. При цьому передбачається, що збільшення ліміту бронювання понад 50% буде можливе лише на підставі рекомендацій Координаційного центру.

Нагадаємо, 13 жовтня Кабмін схвалив постанову та мав протягом 5-ти днів її доопрацювати. У середу, 21 жовтня, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський зазначав, що Кабмін планує до кінця тижня ухвалити оновлені правила бронювання, а міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко поінформував комітет про статус проєкту. За словами Кисилевського, з документа виключили пункт про неврахування працівників з відстрочками під час розрахунку квоти, водночас у ньому передбачено створення Координаційного центру при Кабміні як дорадчого органу для перевірки обґрунтованості критеріїв.

Станом на 22 жовтня документ відсутній на сайті уряду.