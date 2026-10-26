Путін другий рік поспіль не буде виступати з посланням до Федеральних зборів, - ЗМІ

Глава РФ Володимир Путін другий рік поспіль не буде виступати з посланням до Федеральних зборів, передбачених Конституцією РФ. Про це інформують росЗМІ.

"Ні, не планується", - так відповів прессекретар Путіна Дмитро Пєсков на запитання, чи планується послання до Федеральних зборів до кінця 2026 року.

2025 року господар Кремля також не звертався до Федеральних зборів. До цього він не виступав із посланням у 2017-му та 2022-му. Востаннє Путін звернувся до Федеральних зборів у лютому 2024 року перед президентськими виборами.

Щорічне звернення до Федеральних зборів передбачено Конституцією Росії. У пункті "е" статті 84 закону РФ сказано: "Президент Російської Федерації звертається до Федеральних Зборів із щорічними посланнями про становище в країні, про основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики держави".