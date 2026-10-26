У 2026 році Чорне море визнали найнебезпечнішим у світі регіоном для торговельних моряків

Чорне море у 2026 році стало найнебезпечнішим у світі регіоном для торговельних моряків. За рік там уразили понад 570 суден, загинули щонайменше 40 членів екіпажів.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані компанії з морської безпеки Ambrey та Міжнародної морської організації.
Для порівняння, у районі Ормузької протоки цього року підтверджено 24 загиблих моряків.
За даними Ambrey, у третьому кварталі в Чорному морі фіксували в середньому понад чотири атаки на судна на день. У період із липня по вересень було уражено близько 387 суден – більш ніж у п’ять разів більше, ніж у попередньому кварталі.
FT зазначає, що частина суден потрапляє під удари під час атак на порти, інші стають безпосередніми цілями дронів, ракет або катерів із вибухівкою.
За останні 45 днів близько 90% ударів по судноплавству припало на росію, свідчать дані Ambrey.
Зростання ризиків уже вплинуло на роботу українських портів. За даними найбільшого приватного портового оператора України TIS, минулого місяця порти Великої Одеси прийняли менш ніж 10 суден, тоді як у липні їх було близько 400.
Також значно подорожчало страхування. За словами страховиків, вартість покриття воєнних ризиків у Чорному морі може сягати 15% вартості корпусу судна – майже вдвічі більше, ніж для суден у Перській затоці.
Через небезпеку Україна частково перенаправила експорт зерна через дунайські порти. Водночас морський експорт агропродукції у серпні скоротився до 1,4 млн тонн – приблизно на 75% нижче довоєнного рівня.
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