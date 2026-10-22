Зростання пенсій у наступному році становитиме щонайменше 400 гривень, - ЗМІ

Поряд із доплатою за стаж, у 2027-му році серйозно зростуть пенсії майже у всіх пенсіонерів. Причому це зростання становитиме щонайменше 400 гривень навіть у тих, хто отримує пенсію трохи вище за мінімальну.

Це має відбутися у березні 2027 року і буде плановою березневою індексацією пенсійних виплат. Останні розраховуються за спеціальною формулою і, швидше за все, зростання пенсії за нею становитиме близько 14−15%, пишуть Факти з посиланням на ТСН.

Так, відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» індексація пенсій проводиться щороку з 1 березня. А постанова Кабміну № 124 від 20 лютого 2019 року визначає формулу, за якою індексуються пенсії. Коефіцієнт індексації затверджується щороку наприкінці лютого. Він залежить від двох факторів: інфляції за попередній рік (50%) та відсотка зростання середньої зарплати (50%).

Наприклад, якщо ціни зросли на 10%, а зарплата — на 12%, то пенсії будуть проіндексовані на 11% (5% + 6%).

Так, як вважає член Економічного дискусійного клубу, заслужений економіст України Олег Пендзин, у 2027-му році таке зростання пенсій може становити близько 14−14,5%.

«Існують прогнози уряду та провідних фінансових структур щодо інфляції в Україні та зростання зарплат до кінця поточного року, — каже Олег Пендзин. — За моїм базовим сценарієм, інфляція в Україні у 2026 році становитиме до 14%, а зарплати зростуть приблизно на 15%. Отже, коефіцієнт індексації пенсій може становити 14−14,5%. Це вище, ніж попередній коефіцієнт, який застосовувався у березні цього року — тоді він становив 12,1%».

У такому разі березнева індексація може становити від 400 гривень для тих, у кого пенсія лише трохи вища за мінімальну і становить близько 2900 гривень, до кількох тисяч гривень у тих, хто має пенсію близько 25 тисяч гривень. Справа в тому, що законодавчо розмір пенсії в Україні обмежений 10 прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб, що у разі ухвалення держбюджету має становити у 2027-му році 28 780 гривень і з урахуванням індексації на 14%, найбільшу індексацію до 28 780 гривень можуть отримати ті, у кого пенсійна виплата становить близько 25 тисяч.

Втім, насправді індексація у 2027-му році може виявитися нижчою за 14−15%, все залежить від показників, які розрахують у Кабміні за підсумками 2026 року, що станеться не раніше лютого.

Зазначимо також, що на березневу індексацію не мають права отримувачі спецпенсій — судді, прокурори, державні службовці та інші посадові особи, пенсії яких регулюються окремими спеціальними законами.