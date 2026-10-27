Корецький: Фінансування програми пільгових кредитів необхідно збільшити

Фінансування державної програми пільгових кредитів "5-7-9%" цього року необхідно збільшити до 22 млрд грн через великий попит бізнесу.

Про це повідомив прем'єр-мінітр України Сергій Корецький на 12 Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).

Корецький наголосив, що, попри складну ситуацію з державними фінансами, підтримка бізнесу залишається одним із пріоритетів уряду.

"Розуміємо, наскільки важливий для бізнесу доступ до ліквідності. Програма "5-7-9%" є одним із ключових інструментів підтримки. Цьогоріч через високий попит бізнесу на компенсацію відсоткових ставок потрібно 22 млрд грн замість передбачених 18 млрд грн. Додаткові 4 млрд грн маємо забезпечити. Інструменти підтримки зберігаємо і збільшуємо в проєкті бюджету на 2027 рік", – сказав Корецький.

Корецький також розповів, щ триває робота над створенням фонду страхового покриття, який дасть змогу розширити страхування воєнних ризиків і допомогти бізнесу відновлюватися після російських атак.

"Міжнародні партнери готові підтримати це за умови внеску держави. Модель фонду зараз узгоджуємо з бізнесом", – сказав прем'єр.

Про програму. Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики "Зроблено в Україні" та спрямована на підтримку мікро-, малого й середнього бізнесу шляхом здешевлення кредитних ресурсів завдяки державним компенсаціям або державним гарантіям.

Із 2024 року основний акцент програми зроблено на фінансуванні інвестиційних проєктів, що сприяють створенню нових робочих місць, модернізації підприємств і відновленню економіки. У межах програми підприємці можуть залучити кошти на розвиток виробництва, енергоефективність, інфраструктурні проєкти та відбудову об'єктів, зруйнованих унаслідок війни.