У НКРЕКП розповіли про ініціативу стимулювати перенесення використання потужних електроприладів із пікових годин

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила нові правила, які дозволять українцям заробляти гроші, якщо вони перенесуть використання електроприладів з пікових годин на інший час.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НКРЕКП.
Головна суть ініціативи — стимулювати перенесення використання потужних електроприладів із пікових годин (коли енергосистема максимально навантажена) на періоди меншого споживання.
Винагороду виплачуватимуть за зміну графіка або обсягів споживання. Для цього в Україні з'являться нові учасники ринку — агрегатори. Вони об'єднуватимуть можливості окремих громадян чи компаній для ефективного управління попитом.
Змінювати основного постачальника електроенергії споживачам не доведеться. Щоб долучитися до системи та заробляти, достатньо мати два окремі договори:
Для підприємств: завод чи цех зможе переносити частину енергоємних виробничих процесів на ніч або години найменшого навантаження на мережу.
Для побутових споживачів: родина зможе змінювати графік роботи електроприладів (наприклад, вмикати бойлер, пральну чи посудомийну машину за розкладом агрегатора).
Якщо такі зміни відповідатимуть умовам договору з агрегатором, споживачеві нараховуватиметься грошова компенсація.
Для самої енергосистеми цей крок дозволить суттєво зменшити навантаження під час ранкових та вечірніх піків, ефективніше використовувати наявні потужності та підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електрики.
Розроблений проєкт постанови також визначає чіткі правила взаємодії між споживачами та агрегаторами, вимоги до договорів, порядок розрахунків та систему інформування.
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