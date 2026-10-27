Середня температура повітря в Україні взимку може бути вищою за кліматичну норму

Середня температура повітря в Україні в листопаді 2026 року та взимку 2026-2027 років може бути на 1-2°C вищою за кліматичну норму, однак у цей період можливі морози, похолодання та небезпечні погодні явища.

Похолодання може тривати від трьох до десяти днів і супроводжуватися морозами різної інтенсивності. Також можливі опади, ожеледиця та сильні пориви вітру, повідомляє начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха.

"Важливо враховувати, що сезонний прогноз відображає загальні тенденції, а не визначає погоду на кожен день", - наголосила Птуха.

За її словами, детальніші дані про температуру, опади та інші погодні умови надають короткострокові прогнози на найближчі три-п'ять діб. Прогностичні оцінки уточнюватимуть у міру наближення кожного місяця.

Начальник управління гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій Богдан Масовець пояснив, що синоптики готують прогнози на основі метеорологічних спостережень, супутникових даних і результатів моделювання атмосфери.

Фахівці використовують інформацію зі 135 стандартних та автоматичних метеорологічних станцій державної мережі, супутникові дані EUMETSAT, гідродинамічні моделі атмосфери та спеціалізоване програмне забезпечення.

"Попри обмеження, спричинені повномасштабною війною, фахівці гідрометеорологічних організацій продовжують цілодобово аналізувати доступні дані та готувати прогнози й попередження", - зазначив Масовець.

В Укргідрометцентрі радять сприймати сезонні оцінки лише як орієнтир і стежити за офіційними прогнозами та попередженнями, які допомагають завчасно реагувати на зміни погоди.