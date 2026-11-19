Україна розраховує, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та глави Кремля Володимира Путіна Вашингтон і Пекін використають свій вплив, щоб домогтись припинення війни.

Про це сказав глава МЗС Андрій Сибіга під час пресконференції з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом у Києві, повідомив Укрінформ.

"І США, і Китай мають визначальний вплив на Росію, особливо в контексті завершення агресії, завершення війни. Ми сподіваємося і розраховуємо, що саме така тональність буде взята в цій розмові – тиск на Росію, щоб завершити війну", – заявив він.

За словами Сибіга, Україна вже неодноразово доводила до відома партнерів свою позицію щодо завершення війни, безпекових гарантій та повоєнного безпекового порядку.

Глава МЗС наголосив, що незалежно від тем, які обговорюватимуться на зустрічі, жодні рішення щодо України не можуть ухвалюватися без її участі.

"Важливо, щоб цією зустріччю два глобальних лідери не дали Путіну хибного уявлення про повернення до періоду розподілу сфер впливу. Тональність має бути інша – тиск на Путіна, а вони мають цей тиск, аби ця війна закінчилася", – зазначив Сибіга.

Він додав, що припинення війни відповідає глобальним інтересам, зокрема США та Китаю, адже йдеться про відновлення стабільності і справедливий та тривалий мир у Європі.