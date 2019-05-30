Рынок микрозаймов в 2019-2020 году: прогнозы развития услуги

Динамичное развитие рынка микрокредитования побудило украинские МФО начать увеличение количества предоставляемых услуг. При этом процентные ставки для постоянных клиентов уменьшились. Также появились привлекательные акционные предложения для новых клиентов, желающих взять онлайн кредиты (ознакомиться с ними можно тут https://maanimo.com/kredit-online-na-kartu-bez-otkazov-v-ukraine). Поэтому финансовые эксперты единогласно утверждают, что в 2019-2020 рынок микрозаймов увеличится еще на 30% ежегодно.

Сухая статистика: цифры о ситуации с микрокредитованием в Украине

Основным критерием для оценки успешности считается фактическая информация. Формируя прогноз о развитии МФО, финансисты опираются на официальные сведения:

более 200 000 микрокредитов с 1 января 2019 – эта цифра превышает аналогичный показатель прошлого года;

увеличение количества постоянных клиентов – около 390 000 жителей Украины систематически пользуются услугами МФО;

снижение процентной ставки – средний показатель равен 1,5%/сутки;

увеличение суммы кредита – оформляя первый заем, можно получить до 2-3 тысяч грн. (средний показатель равен 2 500 грн.).

Проанализировав эти цифры, а также учитывая близость поры отпусков, финансисты подтвердили, что в ближайшие месяцы динамика не изменится. Поэтому рынок микрокредитования будет показывать стабильный рост.

Нововведения 2019-2020 годов: чего ожидать клиентам МФО

Повлияют на ситуацию в финансовом секторе и приятные изменения в работе микрофинансовых компаний. Уже сегодня новые клиенты могут оформить займ онлайн с переплатой в 0,01% от суммы кредита. Но такое предложение действует не во всех организациях, и лишь при условии, что вы погасите долг своевременно.

Также представители МФО анонсируют расширение спектра услуг:

заем под залог имущества – такое предложение актуально при получения крупных сумм;

появление лизинговых услуг;

кредитование малого бизнеса;

снижение процента для постоянных клиентов.

Вполне возможно, МФО вскоре займут крупные ниши на финансовом рынке. В частности, это будут те области, от которых временно отказались банки. На данный момент они уже стали безальтернативным способом получения денег на суммы до 15000 гривен. К тому же они всегда находятся в тренде рынка кредитования, так для клиентов с хорошей кредитной историей или постоянных, они готовы предложить кредиты на длительный срок – на 12 месяцев до 30000 гривен.

2019-2020 – это годы динамичного развития МФО. В таком прогнозе уверены финансовые аналитики Украины. Ведь получить кредит несложно, собирать пакет документов не нужно, а производить оплату можно не выходя из дома. Удобство и выгодные льготные предложения – вот основа успешного развития МФО в ближайшие 2 года.