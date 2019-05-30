Рынок микрозаймов в 2019-2020 году: прогнозы развития услуги

Динамичное развитие рынка микрокредитования побудило украинские МФО начать увеличение количества предоставляемых услуг. При этом процентные ставки для постоянных клиентов уменьшились. Также появились привлекательные акционные предложения для новых клиентов, желающих взять онлайн кредиты (ознакомиться с ними можно тут https://maanimo.com/kredit-online-na-kartu-bez-otkazov-v-ukraine). Поэтому финансовые эксперты единогласно утверждают, что в 2019-2020 рынок микрозаймов увеличится еще на 30% ежегодно.
Основным критерием для оценки успешности считается фактическая информация. Формируя прогноз о развитии МФО, финансисты опираются на официальные сведения:
Проанализировав эти цифры, а также учитывая близость поры отпусков, финансисты подтвердили, что в ближайшие месяцы динамика не изменится. Поэтому рынок микрокредитования будет показывать стабильный рост.
Повлияют на ситуацию в финансовом секторе и приятные изменения в работе микрофинансовых компаний. Уже сегодня новые клиенты могут оформить займ онлайн с переплатой в 0,01% от суммы кредита. Но такое предложение действует не во всех организациях, и лишь при условии, что вы погасите долг своевременно.
Также представители МФО анонсируют расширение спектра услуг:
Вполне возможно, МФО вскоре займут крупные ниши на финансовом рынке. В частности, это будут те области, от которых временно отказались банки. На данный момент они уже стали безальтернативным способом получения денег на суммы до 15000 гривен. К тому же они всегда находятся в тренде рынка кредитования, так для клиентов с хорошей кредитной историей или постоянных, они готовы предложить кредиты на длительный срок – на 12 месяцев до 30000 гривен.
2019-2020 – это годы динамичного развития МФО. В таком прогнозе уверены финансовые аналитики Украины. Ведь получить кредит несложно, собирать пакет документов не нужно, а производить оплату можно не выходя из дома. Удобство и выгодные льготные предложения – вот основа успешного развития МФО в ближайшие 2 года.
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