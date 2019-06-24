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Зимние и летние шины GOODYEAR на авто: особенности уникальных технологий

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Зимние и летние шины GOODYEAR на авто: особенности уникальных технологий

Устойчивость, износостойкость, долговечность, короткий тормозной путь — каждый автомобилист руководствуется определенными критериями при выборе зимних и летних шин. Простота управляемости и скорость разгона также имеют значение. Непросто найти покрышки, объединяющие в себе массу положительных эксплуатационных свойств. Рекомендуется выбирать брендовые изделия от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Это Nokian, GOODYEAR, Michelin и другие популярные марки. В коллекциях от именитых производителей легко найти зимние шины 185/65 R15 и других типоразмеров, износостойкие летние и всесезонные покрышки. Каждая компания старается использовать при изготовлении автомобильной резины собственные высокотехнологичные разработки.

Летние и зимние: что привлекает в шинах GOODYEAR

Резина для летнего сезона представляет собой специфический компаунд, смесь из натуральных масел и кремниевых компонентов. Подобный состав позволяет достигать высоких результатов в управляемости, устойчивости транспортных средств. Поворотами, дорожными препятствиями, неожиданными маневрами продукцию GOODYEAR не испугаешь. Она представляет собой баланс надежности, долговечности и отличных ходовых показателей. В летних шинах производитель использует следующие технологии:

  • 3D Bubble Blade — управляемость автомобилем на высоте;
  • Active Braking — гарантия эффективного торможения на сухом или влажном дорожном покрытии за счет использования инновационного трехмерного рисунка протектора;
  • SoundComfort — снижение уровня шума в салоне до 50 % (на внутренней поверхности покрышек имеется дополнительный слой усовершенствованного пенополиуретана);
  • RunOnFlat — можно проехать до 80 км на спущенных из-за прокола шинах.

В зимней автомобильной резине от мирового бренда используется особая смесь, которая значительно повышает эластичность профиля. Многогранный протектор и внедрение технологии Ice Zones обеспечивают стопроцентное сцепление с обледенелой дорожной поверхностью. В результате существенно повышается уровень безопасности при вождении.

На сайте rezina.cc можно заказать зимние и летние покрышки от GOODYEAR и других производителей. Предварительно покупатель должен выбрать типоразмер, изучить технические и эксплуатационные характеристики, ознакомиться с расценками автомобильных аксессуаров.

зимние шины 185/65 R15, rezina.cc
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