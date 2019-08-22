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Преимущества и сфера использования геотекстиля

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Преимущества и сфера использования геотекстиля

Геотекстиль является новым материалом, без которого сложно обойтись в разных областях. Он отличается универсальностью и практичностью, способен продлить долговечность конструкций и удешевить строительство. Благодаря невысокой стоимости и отличным эксплуатационным характеристикам он имеет широкую сферу применения, составляет достойную конкуренцию более дорогим аналогам.

Зачем необходим геотекстиль

Данное техническое полотно делают из разных материалов. Используют геотекстиль для дренажа https://www.standartpark.ua/rus/catalog/geotextile/geotextile1/, чтобы:

  • построить здания, дороги;
  • бороться с эрозией почвы, установить дренажные системы;
  • осуществлять сельское хозяйство;
  • иметь средства гигиены, одежду, одноразовое белье (медицина);
  • производить мебель;
  • делать упаковки.

И это далеко не весь список. Геотекстиль понадобится в ландшафте, чтобы свести к минимуму рост сорняков, не дать грунту вымываться. Материал применяется для укладки дорожек. Песчаная подушка не будет вымываться из-за осадков и проседать.

Геотекстиль активно используют, чтобы создать озера и водоемы искусственного типа. Строительный материал не позволяет появляться илу, цвести воде, в данном случае необходим материал с большой прочностью.

Преимущества геотекстиля

Геотекстиль остается востребованным в разных сферах и все благодаря своим преимуществам:

  • приемлемая цена. При его производстве используется недорогое сырье, простые технологии. Благодаря полотну можно уменьшить расход строительных материалов, снизить цену на монтаж;
  • экологичность. Полипропиленовые, полиэфирные виды геотекстиля не выделяют во время эксплуатации вредных веществ. Производство такого материала также не представляет никакой опасности для среды, которая нас окружает;
  • долговечность. Геотекстиль отличается устойчивостью к агрессивным веществам, щелочам, кислотам, их воздействию. Синтетические волокна не будут гнить, они не боятся солнца, жары, мороза, влаги. Единственное, что может повлиять на срок службы геотекстиля, – попадание мелкодисперсных частиц грунта в поры материала. Это приводит к снижению фильтрующей способности. Насколько быстро это может случиться? Все зависит от технических характеристик. В случае приобретения качественного материала, срок службы может равняться 30 годам;
  • прочность. Геотекстиль не растягивается. Самым прочным вариантом считается полотно, изготовленное из полипропиленовой мононити. Это позволяет использовать материал, когда нужно усилить фундамент складских площадок, зданий, автомагистрали, отличающиеся высокой нагрузкой, разные конструкции;
  • универсальность. Геотекстиль устойчив к средам агрессивного типа, водонепроницаем, эластичен, прочный, поэтому может использоваться во многих сферах;
  • простота монтажа. Для укладки не нужно иметь специальные навыки и знания. Материал продается в рулонах, которые удобно и легко транспортировать. Полотно обладает небольшим весом, а разрезать его можно с помощью обыкновенных ножниц.

 

Геотекстиль, Стандартпарк
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Четверг, 22 августа 2019
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