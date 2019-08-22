Преимущества и сфера использования геотекстиля

Геотекстиль является новым материалом, без которого сложно обойтись в разных областях. Он отличается универсальностью и практичностью, способен продлить долговечность конструкций и удешевить строительство. Благодаря невысокой стоимости и отличным эксплуатационным характеристикам он имеет широкую сферу применения, составляет достойную конкуренцию более дорогим аналогам.

Зачем необходим геотекстиль

Данное техническое полотно делают из разных материалов. Используют геотекстиль для дренажа https://www.standartpark.ua/rus/catalog/geotextile/geotextile1/, чтобы:

построить здания, дороги;

бороться с эрозией почвы, установить дренажные системы;

осуществлять сельское хозяйство;

иметь средства гигиены, одежду, одноразовое белье (медицина);

производить мебель;

делать упаковки.

И это далеко не весь список. Геотекстиль понадобится в ландшафте, чтобы свести к минимуму рост сорняков, не дать грунту вымываться. Материал применяется для укладки дорожек. Песчаная подушка не будет вымываться из-за осадков и проседать.

Геотекстиль активно используют, чтобы создать озера и водоемы искусственного типа. Строительный материал не позволяет появляться илу, цвести воде, в данном случае необходим материал с большой прочностью.

Преимущества геотекстиля

Геотекстиль остается востребованным в разных сферах и все благодаря своим преимуществам: