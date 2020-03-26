Как украинцу быстро взять денежный кредит без посредников?

Согласно статистике микрофинансовых организаций, украинцы и жители других стран СНГ не привыкли откладывать деньги на непредвиденные расходы. Большинство из нас живет от зарплаты до зарплаты, не так ли? Но жизни нередко случаются ситуации, когда определенная сумма средств нужна здесь и сейчас. Это может стать серьезным ударом по семейному бюджету. Что делать, к кому обращаться? Реально ли взять кредит в интернете без посредников? Давайте попробуем разобраться.
Это определенная сумма денежных средств, которая выдается в личное пользование клиента сотрудниками микрофинансовой организации. Онлайн кредит еще называют микрозаймом или займом до зарплаты. Нацбанк Украины даже рекомендует перейти на безналичные платежи, особенно в сложившейся ситуации карантина. Микрокредитование — это настоящая палочка-выручалочка для людей, которые по каким-то причинам ограничены в доступе к банковскому кредитованию.
По данным на начало 2020 года, "плохие" кредиты в Украине составляют 48,4% финансового оборота. Интересно то, что львиная их доля приходится не на микрофинансовые организации, а на государственные банковские учреждения. Именно поэтому к потенциальным заемщикам у банков требования значительно возросли. Быстро взять денежный кредит без посредников украинцу можно сейчас только в МФО.
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