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Как украинцу быстро взять денежный кредит без посредников?

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Как украинцу быстро взять денежный кредит без посредников?

Согласно статистике микрофинансовых организаций, украинцы и жители других стран СНГ не привыкли откладывать деньги на непредвиденные расходы. Большинство из нас живет от зарплаты до зарплаты, не так ли? Но жизни нередко случаются ситуации, когда определенная сумма средств нужна здесь и сейчас. Это может стать серьезным ударом по семейному бюджету. Что делать, к кому обращаться? Реально ли взять кредит в интернете без посредников? Давайте попробуем разобраться.

Что такое онлайн кредит?

Это определенная сумма денежных средств, которая выдается в личное пользование клиента сотрудниками микрофинансовой организации. Онлайн кредит еще называют микрозаймом или займом до зарплаты. Нацбанк Украины даже рекомендует перейти на безналичные платежи, особенно в сложившейся ситуации карантина. Микрокредитование — это настоящая палочка-выручалочка для людей, которые по каким-то причинам ограничены в доступе к банковскому кредитованию.

Преимущества сотрудничества с МФО:

  • Экономия времени. Заполнить заявку на кредит можно онлайн, для этого не обязательно посещать физический офис организации. Большинство МФО работают 24/7, так что рассмотрение анкеты редко занимает дольше 15-ти минут.
  • Низкие требования к заемщику. Оформить онлайн кредит могут даже пенсионеры, безработные, декретчицы, студенты и люди с ограниченными возможностями. Более того, плохая кредитная история тоже не является основанием для отказа в выдаче займа.
  • Прозрачная система работы. Проценты за пользование кредитными средствами есть и их никто не скрывает. Вся информация прописана в договоре, который вы заключаете с МФО.
  • Безопасность сделки. Деятельность микрофинансовых организаций регламентируется действующим законодательством. Ваши персональные данные в полной безопасности, благодаря работе по защищенному протоколу.
  • Мгновенное зачисление средств. После одобрения заявки средства сразу поступают на вашу карту. Здесь не бывает задержек, как в банковском кредитовании.

По данным на начало 2020 года, "плохие" кредиты в Украине составляют 48,4% финансового оборота. Интересно то, что львиная их доля приходится не на микрофинансовые организации, а на государственные банковские учреждения. Именно поэтому к потенциальным заемщикам у банков требования значительно возросли. Быстро взять денежный кредит без посредников украинцу можно сейчас только в МФО.

Нацбанк Украины, "плохие" кредиты
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Четверг, 26 марта 2020
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