Доля «плохих кредитов» в банковской системе составляет почти 50%

Доля неработающих кредитов (NPLs) в Украине составила 48,4% на начало 2020 года, больше половины «плохих» кредитов (75%) сконцентрированы в государственных банках.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В НБУ отмечают, что высокая доля NPLs — результат кредитной экспансии прошлых лет, когда стандарты оценки платежеспособности заемщиков были низкими, а права кредиторов недостаточно защищенными.
Другая веская причина — практика кредитования связанных лиц, прекративших обслуживать кредиты во время кризиса.
Доля NPLs остается крайне высокой в течение последних лет, хотя постепенно сокращается с 2018 года.
«На сегодня все неработающие кредиты признаны банками, уровень покрытия их резервами постоянно растет и составляет примерно 95%. Поэтому в дальнейшем неработающие кредиты существенно не повлияют на финансовые результаты и капитал банков. Однако большая их часть — бремя для банковского сектора, особенно для госбанков, в которых сконцентрировано около 75% NPL сектора (около 45% приходится на ПриватБанк)», — говорится в сообщении.
НБУ отмечает, что банки должны интенсивнее расчищать балансы: неработающие кредиты следует реструктурировать, продать или списать.
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