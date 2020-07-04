У Зеленского есть три списка кандидатов на должность главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с представителями государственных и коммерческих банков Украины, на которых заслушал предложения по кандидатуре главы Национального банка.
Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.
«Я сделал три большие дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми председателями государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру (главы НБУ — ред.), и их личное впечатление от этой ситуации. Все довольно спокойно воспринимают увольнение председателя НБУ. Все не видят рисков», — сказал глава государства во время общения с журналистами в Одессе.
Зеленский также сообщил, что встретился со всеми заместителями главы НБУ и представителями коммерческих банков Украины.
«Все три списка, которые предложили эти три „столы“ банковского сектора, мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какой у них достаток и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил», — отметил Президент.
Глава государства подчеркнул, что он не видит никакой проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность главы НБУ, и заметил, что у него профессиональные отношения с Яковом Смолием.
«У нас очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне», — сказал Зеленский.
Как сообщалось, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля подал Президенту заявление об увольнении из-за «систематическое политическое давление».
В свою очередь в Офисе Президента заверили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности, добавив, что «безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины».
2 июля Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Смолия с должности главы НБУ.
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об увольнении Смолия.
3 июля Верховная Рада уволила его с должности.
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