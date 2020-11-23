Массаж, который способен уменьшить объемы тела и подтянуть кожу

Стройное и подтянутое тело — мечта, ради которой женщины готовы пойти на любые ухищрения, изнурительные диеты, бесконечные тренировки в спортзале и даже голодание. Но есть и более приятные, а главное безопасные, методики, которые помогут улучшить качество тела и сделать его более привлекательным. К таким способам относится LPG-массаж, пройти курс которого можно в центре лазерной косметологии «Лазерхаус». На официальном сайте https://www.laserhouse.com.ua/ вы найдете полную информацию не только о лазерной эпиляции, но и о массаже, уколах красоты, мезотерапии и многих других процедурах, которые сделают вам еще привлекательней и уверенней в себе.

Массаж сам по себе не может убрать проблемные участки и уменьшить объемы, если продолжать переедать, спать 5-6 часов в сутки и вести малоактивный образ жизни. Но вкупе с нормализацией образа жизни массаж способен радикально ускорить процесс похудения и помочь убрать жировые отложения в липидных депо, при этом потянув кожу.

LPG-массаж еще называют вакуумно-роликовым или эндермологическим. Он улучшает микроциркуляцию в тканях, стимулирует процессы метаболизма в подкожных жировых клетках. Даже плотная застаревшая ткань размягчается за счет улучшения лимфотока. Активизируется выработка коллагена и эластина. Постепенно жировой ткани становится меньше, кожа становится более упругой и эластичной.

LPG-массаж относится к аппаратным методикам, в этом его преимущество. Когда массаж выполняется руками, многое зависит от мастерства массажиста. То есть заранее невозможно сказать, к какому специалисту вы попадете и каков будет результат. С LPG все предсказуемо, результат не зависит от человеческого фактора, курс массажа обязательно принесет желаемый результат.

Вам стоит записаться на этот вид массажа, если вы хотите улучшить силуэт своего тела, добиться устранения или уменьшения признаков целлюлита, избавиться от отеков, улучшить качество кожи, вывести из организма токсины, добиться уменьшения объемов тела и устранения жировых ловушек.

Кроме массажа в «Лазерхаус» вы сможете побаловать себя лазерной эпиляцией, мезотерапией, инъекционной косметологией, ферментотерапией, СПА-ритуалами и другими очень приятными процедурами. В центре широко применяют лазерные методики в самых разных областях косметологии — от эпиляции до удаления новообразований.

Используйте современные возможности косметологии, чтобы становиться красивее, здоровее и увереннее в себе.