Беспроводные камеры видеонаблюдения для любых объектов

Системы видеонаблюдения беспроводного типа для домов и квартир, коттеджей и апартаментов относятся к категории популярных и общедоступных. Передовая аппаратура через встроенный модуль Wi-Fi транслирует видео, позволяет наблюдать за происходящим на объекте в режиме реального времени. Предусмотрена и запись на съемный или встроенный носитель.

Особенности применения

Беспроводные камеры видеонаблюдения используются для организации контроля за объектом в разных ситуациях. Они распространены в местах, где:

невозможно протянуть кабель от регистратора к камере;

провода нарушают архитектуру и дизайн;

уже сделан дорогостоящий качественный ремонт и нет возможности снова сверлить стены для прокладки кабеля;

имеется потребность в портативном, мобильном оборудовании.

Наружные, внутренние, универсальные IP-камеры с Wi-Fi востребованы в офисных помещениях и при организации домашней сети с целью просмотра видео в режиме реального времени. Эти прогрессивные системы успешно применяются на выставках, презентациях, на строительных площадках. Отдельная сфера — установка на объектах культурного наследия. В музеях, исторических комплексах проблематично или запрещено прокладывать кабели.

О преимуществах: почему именно модели с Wi-Fi

На сайте https://control.ua/ можно подобрать и заказать системы видеонаблюдения от известных брендов. Но сначала стоит разобраться с основными достоинствами беспроводных камер. К плюсам этого оборудования относятся:

простота монтажа — отсутствует потребность в прокладывании кабельных линий;

свобода вариантов размещения — беспроводные камеры привязаны лишь к источнику питания, некоторые модели могут функционировать в автономном режиме несколько часов или дольше;

возможность создания небольших сетей видеонаблюдения без специализированного оборудования, поскольку камеры с Wi-Fi имеют собственный IP-адрес;

передача информации в облачные хранилища;

доступ к видео в реальном времени из любой точки мира.

Гибкие настройки — еще один плюс оборудования. Камеры могут вести постоянную съемку или активироваться при появлении движения в кадре, включаться по таймеру в определенное время.

Параметры и характеристики

Для правильного выбора беспроводных камер видеонаблюдения необходимо изучить их особенности, ознакомиться с характеристиками. Вот критерии, которые нужно учесть при покупке:

тип корпуса — купольные, модульные;

уровень защиты от влаги и пыли — подбирается и с учетом места монтажа камер;

разрешение матрицы — от него зависит качество картинки;

угол обзора — позволяет оценить зону охвата видеосъемки;

наличие поворотного механизма для дистанционного управления;

дополнительные функции.

Сейчас спросом пользуются Wi-Fi-камеры, передающие видеопоток в интернет. Их эксплуатация расширяет возможности охраны жилых и коммерческих помещений, повышает шансы на предупреждение ограблений, вандализма в частных домах и коттеджах.