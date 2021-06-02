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Беспроводные камеры видеонаблюдения для любых объектов

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Беспроводные камеры видеонаблюдения для любых объектов

Системы видеонаблюдения беспроводного типа для домов и квартир, коттеджей и апартаментов относятся к категории популярных и общедоступных. Передовая аппаратура через встроенный модуль Wi-Fi транслирует видео, позволяет наблюдать за происходящим на объекте в режиме реального времени. Предусмотрена и запись на съемный или встроенный носитель.

Особенности применения

Беспроводные камеры видеонаблюдения используются для организации контроля за объектом в разных ситуациях. Они распространены в местах, где:

  • невозможно протянуть кабель от регистратора к камере;
  • провода нарушают архитектуру и дизайн;
  • уже сделан дорогостоящий качественный ремонт и нет возможности снова сверлить стены для прокладки кабеля;
  • имеется потребность в портативном, мобильном оборудовании.

Наружные, внутренние, универсальные IP-камеры с Wi-Fi востребованы в офисных помещениях и при организации домашней сети с целью просмотра видео в режиме реального времени. Эти прогрессивные системы успешно применяются на выставках, презентациях, на строительных площадках. Отдельная сфера — установка на объектах культурного наследия. В музеях, исторических комплексах проблематично или запрещено прокладывать кабели.

О преимуществах: почему именно модели с Wi-Fi

На сайте https://control.ua/ можно подобрать и заказать системы видеонаблюдения от известных брендов. Но сначала стоит разобраться с основными достоинствами беспроводных камер. К плюсам этого оборудования относятся:

  • простота монтажа — отсутствует потребность в прокладывании кабельных линий;
  • свобода вариантов размещения — беспроводные камеры привязаны лишь к источнику питания, некоторые модели могут функционировать в автономном режиме несколько часов или дольше;
  • возможность создания небольших сетей видеонаблюдения без специализированного оборудования, поскольку камеры с Wi-Fi имеют собственный IP-адрес;
  • передача информации в облачные хранилища;
  • доступ к видео в реальном времени из любой точки мира.

Гибкие настройки — еще один плюс оборудования. Камеры могут вести постоянную съемку или активироваться при появлении движения в кадре, включаться по таймеру в определенное время.

Параметры и характеристики

Для правильного выбора беспроводных камер видеонаблюдения необходимо изучить их особенности, ознакомиться с характеристиками. Вот критерии, которые нужно учесть при покупке:

  • тип корпуса — купольные, модульные;
  • уровень защиты от влаги и пыли — подбирается и с учетом места монтажа камер;
  • разрешение матрицы — от него зависит качество картинки;
  • угол обзора — позволяет оценить зону охвата видеосъемки;
  • наличие поворотного механизма для дистанционного управления;
  • дополнительные функции.

Сейчас спросом пользуются Wi-Fi-камеры, передающие видеопоток в интернет. Их эксплуатация расширяет возможности охраны жилых и коммерческих помещений, повышает шансы на предупреждение ограблений, вандализма в частных домах и коттеджах.

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