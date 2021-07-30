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В чем отличия микрозайма от банковского кредита

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В чем отличия микрозайма от банковского кредита

Оба этих финансовых продукта очень похожи между собой, но ряд существенных отличий все же имеется. Вместе с экспертами https://www.krediti24.com.ua/ мы подготовили краткий обзор основных отличий микрозаймов от банковского кредитования, чтобы вам было проще определиться. Готовы? Тога поехали!

Банковский кредит

Здесь все предельно ясно из названия. Это банковский продукт, который подразумевает выдачу клиенту наличных средств в долг, на продолжительный промежуток времени. За пользование кредитными средствами банк берет с вас определенный процент. Процент и сумма переплаты всегда прописываются в договоре. Главное преимущество в том, что можно оформить кредит на крупную сумму, мы имеем в виду ипотеку или автокредит. Но в качестве минуса можем отметить огромное количество бумажной волокиты, которая неизменно сопровождает вас на протяжении всего периода общения с банком. Здесь у вас будут просить подтвердить свою трудоспособность, официальный доход, наличие в собственности имущества. А еще могут попросить пригласить поручителей, которые в случае чего возьмут на себя ответственность по кредиту.

Микрозайм

Это продукт микрофинансовых организаций (МФО), подразумевающий небольшой денежный займ на непродолжительный промежуток времени. В народе микрокредиты чаще называются займами до зарплаты, потому что средний срок кредитования составляет 31 день. К сотрудничеству смело можем рекомендовать компанию https://www.krediti24.com.ua. Она давно на рынке и успела завоевать положительную репутацию в глазах огромного количества клиентов. Про кредит касса отзывы можно почитать прямо на сайте.

Очевидные преимущества микрозаймов:

  • Низкие требования к заемщикам. Так как МФО это не банк, а частная организация, они устанавливают свои требования к заемщикам. В большинстве случаев, достаточно быть совершеннолетним и иметь на руках действующий паспорт. Никаких справок с места работы и подтверждения официального дохода не нужно.
  • Возможность подать заявку онлайн. В сравнении с банками, это очень удобно и сильно экономит ваше время.
  • Высокая скорость рассмотрения заявки. Уже через 15 минут вы будете точно знать, одобрен займ или стоит искать какие-то другие варианты.
  • Получение денег в день обращения. В отличие от банка, где процедура может затянуться на несколько дней, тут вы получите деньги сразу после одобрения заявки.
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Четверг, 29 июля 2021
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