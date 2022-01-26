Как выбрать спортивные часы: самые главные функции

Если вы любите бегать, плавать в бассейне, заниматься любым другим видом спорта – вам нужны специальные часы. Необходима модель с прочным корпусом и богатым набором функций, желательно – от узнаваемого бренда. Качественные спортивные часы будут помогать вам в разных ситуациях – и при активных играх, и при занятиях спортом, и во время туристических походов. Современные многофункциональные устройства имеют пульсометр и другие полезные инструменты.

Самые важные параметры для спортивных часов

Есть несколько важных моментов. Часы должны быть прочными и ударостойкими – во время тренировок они могут подвергнуться механическим воздействиям. Наибольшей прочностью отличается сапфировое стекло. Вес тоже имеет значение. Когда бегаете или тренируетесь в спортзале, важно, чтобы модель была легкой. Водонепроницаемость особенно важна для версий, предназначенных для плавания. И простым спортивным устройствам она лишней не будет, так как всегда можно попасть под дождь.

Основные функции

В большинстве часов присутствует пульсометр – датчик, который измеряет частоту сердечных сокращений. Он необходим для того, чтобы измерять интенсивность тренировки, а также контролировать свое состояние.

Измерение расстояния не менее важно. Устройство подсчитывает количество километров, которые вы пробежали, и показывает потраченное время. Есть модели, в которых можно скачать карты. GPS-приемник очень полезен, так как позволяет показывать ваши точные координаты.

Спортивные часы способны подсчитать, сколько калорий вы сожгли за тренировку. Особенно полезная функция для тех, кто хочет держать свой вес в определенных рамках.

Среди туристов востребованными функциями являются подсветка, компас, термометр. В некоторых моделях предусмотрена возможность зарядки аккумулятора от солнечной батареи. Если любите подниматься на большие высоты, обязательно пригодится альтиметр.

Возможность легко менять ремешок достаточно полезна. Если он у вас износится – просто замените на новый. Еще внимания заслуживает время автономной работы, обязательно учитывайте этот показатель при выборе устройства.

Где можно приобрести часы

Найти подходящую для вас модель вы можете в интернет-магазине ДЕКА, здесь представлена продукция популярных и проверенных производителей – Suunto, Garmin, Casio и других. На deka.ua вы найдете самые разные предложения. Среди них будет легко найти вариант, подходящий по дизайну и набору функций.