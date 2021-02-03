Почему приход IKEA ничего не изменит

Глобально приход IKEA ничего не изменит. Как не изменил приход Uber, RyanAir или H&M. И в принципе такого рода инвесторы никогда и нигде ничего не меняли. Их польза только в том, что они увеличивают разнообразие товаров и услуг. Все.
Почему они ничего не изменят? Все эти инвесторы — это компании, нацеленные на внутренний рынок. Размер внутреннего рынка зависит от количества населения и его платёжеспособности.
Если количество населения уменьшается, как сейчас в Украине, то это сужает размер рынка. И размер рынка может стать интереснее только при росте платёжеспособности.
Платёжеспособность зависит от уровня доходов и новых рабочих мест. Если доходы не растут и нет прироста рабочих мест, то рынок бесперспективный. Люди не покупают больше одежды, мебели, не ездят чаще на такси. И каждый инвестор, который заходит на такой рынок, просто откусывает доли у существующих бизнесов.
Для глобальных изменений Украине нужны совсем другого рода инвесторы. Инвесторы, которые бы не бодались с другими за долю на внутреннем рынке. Инвесторы, которые являются экспортерами.
Uber не решит проблему безработицы областного центра. А экспортёр решит. Один завод по производству авто на экспорт может создать 5-10 тыс рабочих мест. Если в город придут ещё поставщики завода, то весь город будет обеспечен работой.
Я когда-то писал, что самый богатый город Германии — Вольфсбург. Это все потому, что половина города работает на заводе Фольксваген.
Как только эти люди будут получать зарплаты, будут расти их доходы, а значит и внутренний рынок города. Появятся больше кафе, ресторанов, новых магазинов, кино. Потому что у них будут клиенты!
Чтобы глобально изменить ситуацию в стране, то такие инвесторы нужны в каждом райцентре! Только после этого, приход инвесторов нацеленных на внутренний станет обыденностью, а не главным событием года.
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