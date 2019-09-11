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Администрация Одесского порта сознательно нарушает пожарную безопасность

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Администрация Одесского порта сознательно нарушает пожарную безопасность

Администрация Одесского морского торгового порта (ОМТП) грубо нарушает нормы пожарной безопасности при обслуживании танкеров и газовозов.

Согласно правилам порта, возле причалов с такими судами должны постоянно дежурить пожарный автомобиль и буксир пожарной безопасности с пожарной вахтой на борту. Стоимость такого дежурства покрывает судовладелец.

Между тем, как сообщил источник в порту, администрация ОМТП в сговоре с частными буксирными компаниями «Навигейт» и «Прайм Эдженси» грубо нарушают нормы безопасности, ставя под угрозу жизни работников порта и жителей Одессы.

На дежурство в нефтегавани выходит пожарный катер «Британия», который не является буксиром и не имеет пожарной вахты на борту. Кроме того, к дежурству привлекается буксир «Львов», который не имеет пожарного класса и пожарной вахты.

«В то же время в Одесском порту в нефтегавани стоит, например, государственный буксир „Могучий“. Там мощное противопожарное оборудование, профессионально обученная пожарная вахта», — подчеркнул источник.

Эксперт не исключает, что нарушение норм безопасности происходит по преступному сговору, в результате чего деньги уходят в карманы сомнительных частных буксирных компаний с криминальными корнями, а не в государственную казну.

Как сообщалось, из решения Шевченковского районного суда Киева № 81967344 от 7 мая 2019 года следует, что руководители ГП ОМТП вступили в сговор с российским криминальным авторитетом Андреем Марисовым. Они организовали схему, при которой большая часть доходов госпредприятия не поступает государству, а оседает на счетах подконтрольных Марисову структур «для выведения за границу, дальнейшего обналичивания и передачи активным участникам террористических групп».

По данным суда, свою деятельность Марисов ведет, «заручившись поддержкой должностных лиц ГП «ОМТП», Черноморского межрегионального управления Госслужбы морского и речного транспорта Украины и используя подконтрольные ему коммерческие предприятия «Экофлот», «Си Уинд», «Навир Сервис», «Вел Шиппинг», «Марин Порт Сервис Пивденний», «Укрфлот-Сервис», «Прайм Эдженси» и «Таг Сервис».

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Компанию «Навигейт» также подозревали в связях с Марисовым и администрацией ОМТП.

Одесский порт по итогам 2018 года опустился со 2-го на 3-е место среди украинских портов по объемам грузооборота. За минувший год перевалка в ОМТП составила 21,7 млн тонн при проектной мощности 40 млн тонн.

ОМТП, Одесский морской торговый порт, Андрей Марисов
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Среда, 11 сентября 2019
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