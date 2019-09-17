Войти
Лукашенко предложил США помочь разрешить конфликт на Донбассе
мирный процесс
Лукашенко предложил США помочь разрешить конфликт на Донбассе
Гончарук уверяет, что не ведет переговоров о компромиссе по ПриватБанку
позиция
Гончарук уверяет, что не ведет переговоров о компромиссе по ПриватБанку

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

реформы
RSS

Каким будет рынок земли. Версия Кабинета министров

524
Каким будет рынок земли. Версия Кабинета министров

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до первого октября подать законопроект об обороте земли, а первого декабря Рада должна снять мораторий на продажу пашни.

Заместитель министра экономического развития и торговли, отвечающий за аграрное направление, Тарас Высоцкий встретился с журналистами и рассказал о том, каким будет рынок земли в Украине с 2020 года.

По словам чиновника, законопроект об обороте земель будет основываться на следующих принципах: право покупать землю получат иметь физические и юридические лица, ограничение концентрации и действие антимонопольного законодательства, государственные и коммунальные земли будут продаваться исключительно через аукцион и в качестве минимальной стартовой цены будет браться нормативно-денежная оценка. Еще один принцип — первоочередное право покупки земельного надела получит арендатор.

Кто будет иметь право покупать землю?

Согласно Земельному кодексу, иностранцы не имеют права покупать в Украине землю любого назначения. В то же время предлагается, чтобы право покупать землю сельскохозяйственного назначения имели граждане Украины, территориальные общины, государство и юридические лица, которые зарегистрированы в Украине.

То есть юридические лица, принадлежащие нерезидентам или иностранным компаниям, но зарегистрированные в Украине и платящие здесь налоги, получат право покупать землю сельскохозяйственного назначения.

Это же касается и государств, владеющих иностранной компанией, или долей в компании, которая в Украине зарегистрирует юридическое лицо с целью приобретения земли.

При этом граждане России, зарегистрировавшие в Украине компанию, или владеющие иностранной компанией, которая в свою очередь здесь зарегистрирует юрлицо, не смогут покупать пашню.

На предмет владения россиянами украинской компании, покупающей землю, будет проводиться в соответствии проверка на этапе регистрации права собственности на землю. Это будет первичный контроль. В то же время будет и вторичный контроль спецслужбами. Если обнаружится, что компания с российским владельцами приобрела в Украине землю, пашня будет экспроприирована государством.

Также будет проверяться легальность происхождения денег, за которые будет покупаться земельный участок.

Продаваться будет только та земля, которая зарегистрирована в Госгеокадастре.

Возможность предоставить право иностранным гражданам и компаниям, покупать землю в Украине через украинских юридических лиц хотят предоставить ради роста экономики. Поскольку в случае полного запрета иностранцам покупать землю, Украина может не получит конкуренцию на рынке земли и притока инвестиций.

«Это должно стимулировать экономический рост. Внедряя ограничения мы будем сдерживать экономический рост, конкуренцию и создавать условия для коррупции», — считает Высоцкий.

Сколько можно будет купить земли одному физическому или юридическому лицу?

Юридическое лицо или гражданин Украины имеют право сконцентрировать в своих собственности не более 15% сельскохозяйственных земель в пределах конкретной области и не более 1% сельскохозяйственных земель в пределах Украины.

При этом агрохолдинг не сможет покупать землю на других аффилированных юридических лиц, поскольку на момент регистрации права собственности на землю будет проводиться проверка на связанность лиц.

В будущем будет разработано программное обеспечение, которое будет анализировать соглашение на предмет нарушения объемов концентрации земли и выдавать регистратору соответствующую информацию.

Данное ограничение концентрации в одних руках не коснется аренды сельскохозяйственной земли.

Будет ли государственная помощь фермерам при покупке земли?

Государство обещает помочь фермерам приобрести пашню в собственность. Для этого выделено 4,4 млрд. грн на компенсацию процентной ставки по кредиту, который взят на покупку земли. Однако компенсироваться не все процентная ставка, а только эквивалент ставки НБУ, которая сейчас установлена на уровне 16,5%.

Для этого нужно иметь статус сельхозпроизводителя (то есть физлицо этого не сможет сделать), взять в банке кредит, приобрести землю, подать документы в ответственный орган и получить компенсацию части процентов от государства.

Таким образом правительство хочет уравнять в правах украинских фермеров с иностранцами, которые с дешевым капиталом (в Европе депозиты под минусовые проценты), зарегистрировав в Украине юрлицо, придут покупать пашню.

Кроме того, у арендаторов будет преимущественное право покупки земли, которую он обрабатывает.

Размер помощи в 4,4 млрд. грн на компенсацию ставок по кредитам на 2020 год был установлено исходя из того, что рынок будет запущен только во второй половине года с учетом средней цены в 40 тыс. грн за гектар, размера учетной ставки НБУ и плюс ориентировочного количества желающих продать землю (таких по словам Высоцкого — 5-7%).

Также будет создан Фонд частичного гарантирования, который позволит проще брать кредиты под покупку земли. Фонд будет подчиняться Министерству финансов. Фонд будет работать на аналогичных условиях и компенсировать проценты по кредитам в размере учетной ставки НБУ.

Что будет с землями Национальной академии аграрных наук Украины?

Национальная академия аграрных наук Украины владеет сотнями тысяч гектаров сельскохозяйственной земли в Украине. Часто она используется неэффективно или находится в теневой аренде.

Читайте также: Газ, шантаж и неизбежность: как идет подготовка к переговорам в Брюсселе

По словам заместителя министра экономического развития и торговли, этот объем земли будет значительно уменьшен.

«Есть общественное согласие по поводу того, что для науки не нужно больше 10 тыс. га в пределах страны. Поэтому земли УААН должны приобрести правовой статус государственных или коммунальных земель. А уже тогда будем принимать решение, что делать: продавать землю на аукционе или делить на паи между работниками с\х предприятий УААН », - говорит Высоцкий.

Источник

земля, рынок земли
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 17 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016