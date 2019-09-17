Каким будет рынок земли. Версия Кабинета министров

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до первого октября подать законопроект об обороте земли, а первого декабря Рада должна снять мораторий на продажу пашни.

Заместитель министра экономического развития и торговли, отвечающий за аграрное направление, Тарас Высоцкий встретился с журналистами и рассказал о том, каким будет рынок земли в Украине с 2020 года.

По словам чиновника, законопроект об обороте земель будет основываться на следующих принципах: право покупать землю получат иметь физические и юридические лица, ограничение концентрации и действие антимонопольного законодательства, государственные и коммунальные земли будут продаваться исключительно через аукцион и в качестве минимальной стартовой цены будет браться нормативно-денежная оценка. Еще один принцип — первоочередное право покупки земельного надела получит арендатор.

Кто будет иметь право покупать землю?

Согласно Земельному кодексу, иностранцы не имеют права покупать в Украине землю любого назначения. В то же время предлагается, чтобы право покупать землю сельскохозяйственного назначения имели граждане Украины, территориальные общины, государство и юридические лица, которые зарегистрированы в Украине.

То есть юридические лица, принадлежащие нерезидентам или иностранным компаниям, но зарегистрированные в Украине и платящие здесь налоги, получат право покупать землю сельскохозяйственного назначения.

Это же касается и государств, владеющих иностранной компанией, или долей в компании, которая в Украине зарегистрирует юридическое лицо с целью приобретения земли.

При этом граждане России, зарегистрировавшие в Украине компанию, или владеющие иностранной компанией, которая в свою очередь здесь зарегистрирует юрлицо, не смогут покупать пашню.

На предмет владения россиянами украинской компании, покупающей землю, будет проводиться в соответствии проверка на этапе регистрации права собственности на землю. Это будет первичный контроль. В то же время будет и вторичный контроль спецслужбами. Если обнаружится, что компания с российским владельцами приобрела в Украине землю, пашня будет экспроприирована государством.

Также будет проверяться легальность происхождения денег, за которые будет покупаться земельный участок.

Продаваться будет только та земля, которая зарегистрирована в Госгеокадастре.

Возможность предоставить право иностранным гражданам и компаниям, покупать землю в Украине через украинских юридических лиц хотят предоставить ради роста экономики. Поскольку в случае полного запрета иностранцам покупать землю, Украина может не получит конкуренцию на рынке земли и притока инвестиций.

«Это должно стимулировать экономический рост. Внедряя ограничения мы будем сдерживать экономический рост, конкуренцию и создавать условия для коррупции», — считает Высоцкий.

Сколько можно будет купить земли одному физическому или юридическому лицу?

Юридическое лицо или гражданин Украины имеют право сконцентрировать в своих собственности не более 15% сельскохозяйственных земель в пределах конкретной области и не более 1% сельскохозяйственных земель в пределах Украины.

При этом агрохолдинг не сможет покупать землю на других аффилированных юридических лиц, поскольку на момент регистрации права собственности на землю будет проводиться проверка на связанность лиц.

В будущем будет разработано программное обеспечение, которое будет анализировать соглашение на предмет нарушения объемов концентрации земли и выдавать регистратору соответствующую информацию.

Данное ограничение концентрации в одних руках не коснется аренды сельскохозяйственной земли.

Будет ли государственная помощь фермерам при покупке земли?

Государство обещает помочь фермерам приобрести пашню в собственность. Для этого выделено 4,4 млрд. грн на компенсацию процентной ставки по кредиту, который взят на покупку земли. Однако компенсироваться не все процентная ставка, а только эквивалент ставки НБУ, которая сейчас установлена на уровне 16,5%.

Для этого нужно иметь статус сельхозпроизводителя (то есть физлицо этого не сможет сделать), взять в банке кредит, приобрести землю, подать документы в ответственный орган и получить компенсацию части процентов от государства.

Таким образом правительство хочет уравнять в правах украинских фермеров с иностранцами, которые с дешевым капиталом (в Европе депозиты под минусовые проценты), зарегистрировав в Украине юрлицо, придут покупать пашню.

Кроме того, у арендаторов будет преимущественное право покупки земли, которую он обрабатывает.

Размер помощи в 4,4 млрд. грн на компенсацию ставок по кредитам на 2020 год был установлено исходя из того, что рынок будет запущен только во второй половине года с учетом средней цены в 40 тыс. грн за гектар, размера учетной ставки НБУ и плюс ориентировочного количества желающих продать землю (таких по словам Высоцкого — 5-7%).

Также будет создан Фонд частичного гарантирования, который позволит проще брать кредиты под покупку земли. Фонд будет подчиняться Министерству финансов. Фонд будет работать на аналогичных условиях и компенсировать проценты по кредитам в размере учетной ставки НБУ.

Что будет с землями Национальной академии аграрных наук Украины?

Национальная академия аграрных наук Украины владеет сотнями тысяч гектаров сельскохозяйственной земли в Украине. Часто она используется неэффективно или находится в теневой аренде.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли, этот объем земли будет значительно уменьшен.

«Есть общественное согласие по поводу того, что для науки не нужно больше 10 тыс. га в пределах страны. Поэтому земли УААН должны приобрести правовой статус государственных или коммунальных земель. А уже тогда будем принимать решение, что делать: продавать землю на аукционе или делить на паи между работниками с\х предприятий УААН », - говорит Высоцкий.

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