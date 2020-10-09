Когда война не мешает инвестициям

Когда говорят, что война мешает иностранным инвестициям, то я вспоминаю Израиль. Эта страна живет в состоянии перманентного хаоса. В любую минуту из вражеских территорий может прилететь ракетный удар. У них уже вошло в привычку услышать предупреждающий вой сирены и успеть спрятаться в бомбоубежище.

Город Кирьят-Гат находится в опасной близости от Сектора Газа. Так же это один из самых депрессивных регионов страны. Так вот, в этом городе в 1999 Intel открыл первый завод. В 2006 - второй завод. И в 2019 в строительство третьего завода собирались вложить 11 млрд дол. Вам это не странно? Разве в мире нет более безопасных стран? Разве в самом Израиле нет более безопасных регионов? Однако, именно этот город копания Intel выбрала для строительства своего завода. Совпадение? Нет. Инвестировать компанию в этот регион компанию убедило правительство.

Как? С помощью гранта. В 1996 компания получила грант 600 млн дол на строительство нового завода. В 2005 под строительство второго завода в Кирьят-Гате компания получила грант на сумму 485 млн дол. И ещё грант в 200 млн дол на расширение второго завода в 2011 году.

Это делалось в рамках Закона о поощрении капитальных инвестиций. Этот закон был принят в 1959 году. Он состоит из двух основных программ: программа грантов и программа налоговых льгот.

Программа грантов

Размер грантов составляет 20% от инвестиций. Если компания готова инвестировать 1 млрд дол, то 20% из этой суммы - 200 млн - компенсируется Израилем. И ещё +10%, если компания работает в Национальном приоритетном регионе. Такими регионами являются слабо развитые регионы Израиля. И чтобы их развивать, то Израиль применяет дополнительные стимулы.

Не все компании могут получить грант. Чтобы его получить, то деятельность компании должна соответствовать следующим критериям:

это должна быть производственная компания. Если компания работает в сфере сельского хозяйства, сфере услуг, то она не может получить грант.

компания должна экспортировать не менее 25% продукции.

Это общие требования, а есть ещё отдельные требования для каждой компании. Для Intel были выдвинуты следующие условия: нанять 1000 рабочих из региона, купить 550 млн дол израильской продукции для международных операций и дополнительно 180 млн шекелей для своих внутренних операций. По сути, за счёт Интел государство продвигает локализацию и одновременно интеграцию своих компаний в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Программа налоговых льгот

Чтобы иметь право на получение налоговых льгот, то компании должен быть присвоен статус «Приоритетное предприятие» или «Особо приоритетное предприятие».

Для приоритетного предприятия нужно 25% экспорта и одобрение налогового органа. Для особо приоритетного нужнен годовой доход в Израиле - 375 млн дол., а так же отвечать одному из требований:

инвестиции в производственное оборудование от 200 в центре страны или 100 млн Национальном приоритетном регионе.

инвестиции в исследования и разработки 37,5 млн в центре или 25 в Национальном приоритетном регионе.

занятость 500 человек в центре или 250 в Национальном приоритетном регионе.

Если компания отвечает требованиям, то компания получает следующие льготы:

ускоренная амортизация.

для приоритетного предприятия ставка корпоративного налога 16% в центре. И 9% в национальном приоритетном регионе.

для особо приоритетного 8% в центре и 5% в национальном приоритетном регионе.

С описание льгот можно ознакомиться на этом сайте Министерства экономики Израиля.

При этом официальная ставка корпоративного налога 23%.

По этому закону Intel является особо приоритетным предприятием, которое работает национальном приоритетном регионе.