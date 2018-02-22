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Умер украинский актер Анатолий Решетников

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Умер украинский актер Анатолий Решетников

В Доме ветеранов сцены под Киевом в возрасте 94 лет скончался актер, народный артист Украины Анатолий Решетников. Об этом сообщил журналист Олег Вергелис на странице в Facebook.

«Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников. Помню его замечательного Сорина в „Чайке“, запомнились другие блестящие роли его позднего периода на сцене Киевского театра им. Леси Украинки», — написал Вергелис.

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По словам журналиста, актер жил в Доме ветеранов сцены под Киевом, там и умер.

Анатолий Решетников родился 22 июня 1923 года в Киеве.

В 1948 году окончил Киевский театральный институт. Сразу после окончания обучения начал работать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Член Национального союза театральных деятелей Украины. Играл в спектаклях: «Каминный хозяин», «В пуще», «Дядя Ваня», «Варшавская мелодия» и прочее.

Снялся во многих фильмах и телеспектаклях. Играл Путяка в ленте «Огненный мост» (1958, т/ф), Мартина во «Вдали от Родины» (1960), читал дикторский текст в телефильме «Наталья Ужвий» (1960) и т.д.

Анатолий Решетников, Дом ветеранов сцены
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