Ми нап'ємося вщент: Рютте розповів, як святкуватиме закінчення війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, як святкуватиме закінчення війни в Україні. В ефірі нідерландської телепередачі Pauw&De Wit Рютте зізнався, що планує на вершині гори у Швейцарії напитися з Володимиром Зеленським «до нестями», інформує «Главком».
«Ми нап'ємося вщент десь у швейцарських Альпах. Сядемо на вершині і питимемо до втрати свідомості. Такий наш план», – сказав генсек НАТО.
За словами Марка Рютте, він пообіцяв Зеленському принести на таку зустріч червоне вино.
Генсек НАТО додав, що сам український президент раніше висловлював бажання відпочити у швейцарських горах після завершення війни, а Рютте хоче побачитися із Зеленським без постійної присутності численної охорони.
Зокрема, він наголосив, що щиро поважає українського президента та зазначив, що вони перебувають на постійному звʼязку та проводять консультації щотижня.
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