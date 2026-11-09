Ми нап'ємося вщент: Рютте розповів, як святкуватиме закінчення війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, як святкуватиме закінчення війни в Україні. В ефірі нідерландської телепередачі Pauw&De Wit Рютте зізнався, що планує на вершині гори у Швейцарії напитися з Володимиром Зеленським «до нестями», інформує «Главком».

«Ми нап'ємося вщент десь у швейцарських Альпах. Сядемо на вершині і питимемо до втрати свідомості. Такий наш план», – сказав генсек НАТО.

За словами Марка Рютте, він пообіцяв Зеленському принести на таку зустріч червоне вино.

Генсек НАТО додав, що сам український президент раніше висловлював бажання відпочити у швейцарських горах після завершення війни, а Рютте хоче побачитися із Зеленським без постійної присутності численної охорони.

Зокрема, він наголосив, що щиро поважає українського президента та зазначив, що вони перебувають на постійному звʼязку та проводять консультації щотижня.