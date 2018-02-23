ЕС продлил эмбарго на экспорт оружия в Беларусь

Совет Европейского союза официально еще на год продлил санкции против Белоруссии на продажу оружия, экспорт товаров, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, и запрет въезда для четырех человек.

Как говорится в решение, опубликованном 23 февраля на сайте совета ЕС, которое было принято днем ранее, санкции продлены еще на один год, до 28 февраля 2019 года.

«Эти меры предусматривают эмбарго на поставки оружия, запрет на экспорт средств, которые могут быть использованы для проведения карательных мероприятий, а также замораживание активов и запрет на поездки в отношении четырех лиц, привлеченных к делу о пропаже двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при непонятных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах», — говорится в сообщении Совета ЕС.

В то же время ЕС принял решение исключить из списка спортивное стрелковое снаряжение, чтобы разрешить экспорт в Белоруссию оборудование для биатлона.