Украина продлила эмбарго на российские товары

Украина продлила на 2022 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны Российской Федерации.

Соответствующее постановление правительство поддержало на заседании в четверг.

Торговые контрмеры Украины являются ответом на введенное с 2016 года российское эмбарго для украинских товаров. Только в 2021 году РФ дважды расширяла перечень запрещенных к ввозу из Украины товаров, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления правительства.