Канада ввела оружейное эмбарго против Турции

Канада временно приостановила поставки вооружения в Турцию из-за проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал France24.

«Канада решительно осуждает военное вторжение Турции в Сирию», — заявили в канадском МИД.

Дипломатическое ведомство считает, что действия Турции могут подорвать стабильность в регионе.

В связи с этим канадские власти решили приостановить выдачу лицензий на продажу оружия Анкаре.

МИД также призвал защитить гражданское население и обеспечить им доступ к гуманитарной помощи.