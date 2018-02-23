Посольство США в Иерусалиме могут открыть в мае

Ожидается, что в мае Соединенные Штаты откроют свое посольство в Израиле в Иерусалиме. Об этом заявил представитель США в Тель-Авиве, передает Reuters.
Источник агентства сообщил, что открытие посольства может быть более ранним, чем ожидалось. Ранее, выступая в израильском парламенте в прошлом месяце, вице-президент США Майк Пенс сказал, что этот шаг должен состояться к концу 2019 года.
Напомним, президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива.
Позже госсекретарь Рекс Тиллерсон предположил, что это случится «не ранее как через три года, хотя и это достаточно оптимистично». Уже в январе 2018 года Дональд Трамп заявил, что перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим не случится за один год.
А вице-президент Майк Пенс в своем выступлении перед израильским парламентом сказал, что посольство США переедет из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года. Во время заявления Пенса ненадолго прервала группа арабских депутатов, которые протестовали против такого заявления.
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