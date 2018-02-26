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Данилюк: Украина вновь перезапустит процесс отбора руководства госпредприятий

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Данилюк: Украина вновь перезапустит процесс отбора руководства госпредприятий

Процедура отбора руководителей крупнейших государственных предприятий сегодня является профанацией и будет пересмотрена по инициативе премьер-министра и международных партнеров Украины, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

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«Сейчас премьер (Владимир Гройсман — ред.) инициирует новую группу по отбору руководителей в ответ на рекомендации наших партнеров и некоторые правительственные наработки. То есть, мы перезапускаем процесс отбора руководителей государственных предприятий, закладываем туда новый подход», — сказал министр в интервью изданию «Тиждень».

По его словам, необходимо прислушиваться к мнению внешних экспертов, которые были включены в Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (номинационный комитет).

«Есть комиссия, мы якобы делаем правильные вещи, привлекаем внешних экспертов, чтобы обеспечить доверие к делу, а затем обижаемся, когда они наблюдают за профанацией и отворачиваются, говоря, что не хотят иметь с этим ничего общего», — описал текущую ситуацию А.Данилюк.

Как уточнил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правительстве, целью изменений является перенос процедуры предварительного отбора кандидатов в ведение самого номинационного комитет, а также сокращение его состава.

По словам собеседника агентства, предлагается наделить номинационный комитет полномочиями по установлению критериев отбора и усилению его секретариатом.

Источник указал, что речь идет о внесении изменений в неоднократно менявшееся постановление Кабмина № 777 от 2008 года о порядке проведения конкурсного отбора, а также в принятые в марте 2017 года постановления № 142 и № 143 о некоторых вопросах управления подконтрольными государству предприятиями и объектами госсобственности.

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Как сообщалось, правительство В.Гройсмана за период работы с середины апреля 2016 года по процедуре отбора через номинационный комитет назначило только независимых членов набсовета НАК «Нафтогаз Украины», руководителей «Укрзализныци» и «Укрпошты», однако конкурсы по их отбору были начаты еще при правительстве Арсения Яценюка. После ухода первых независимых членов набсовета «Нафтогаза» в отставку в сентябре 2017 года следующий состав НС был назначен напрямую Кабмином в обход номинационного комитета по согласованию с международными финансовыми организациями.

В ноябре 2016 года правительство существенно расширило состав созданного в феврале 2015 года номинационного комитета, введя в него дополнительных представителей от правительства и увеличив количество независимых экспертов. К главам Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минфина, Минагропрода и Мининфраструктуры были добавлены вице-премьер Владимир Кистион, вице-премьер — глава Минрегионстроя Геннадий Зубко, министр Кабинета министров Александр Саенко и министр юстиции Павел Петренко.

Количество независимых негосударственных экспертов с правом совещательного голоса было увеличено с пяти до восьми. Кроме того, в состав номинационного комитета был введен еще один независимый эксперт — специалист по подбору персонала, входивший в комиссию по конкурсному отбору соответствующего предприятия.

Первое заседание комитета в новом составе прошло только 21 июля 2017 года под председательством первого вице-премьера-главы МЭРТ Степана Кубива с участием премьера В.Гройсмана. На нем был утвержден перечень из пяти компаний для проведения конкурсов по отбору директоров, в который вошли «Электротяжмаш», «Укрхимтрансамиак», Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) и «Укрспирт».

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На этом же заседании был одобрен список из семи компаний для проведения конкурсов по отбору членов наблюдательных советов: «Укрзализныця», «Укрпочта», «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», аэропорт «Борисполь», ГПЗКУ и «Энергоатом», однако ни одно из этих назначений до настоящего времени не состоялось.

Минфин, Александр Данилюк, госимущество, руководство, госсобственность, госпредприятия
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