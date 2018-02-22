ФГИ из-за нарушений инвесторами приватизационных обязательств вернул в госсобственность 130 объектов

Фонд госимущества Украины вернул в государственную собственность 130 объектов из-за нарушения инвесторами приватизационных обязательств, сообщил и. о. председателя ФГИ Украины Виталий Трубаров.
Согласно заявлению Трубарова в эфире «5 канала», в государственную собственность возвращено 130 объектов приватизации из-за нарушения приватизационных обязательств инвесторами.
Он подчеркнул, что ФГИ требует вернуть государству «Укртелеком» за нарушение постприватизационных обязательств новых собственников компании.
«Таких глобальных предприятий, похожих на „Укртелеком“, где бы мы сделали похожую процедуру, нет. Но чуть меньше, 130 объектов государственной собственности мы вернули обратно в государственную собственность», — добавил Трубаров.
Напомним, Кабмин намерен создать рабочую группу по возвращению «Укртелекома» в госсобственность.
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