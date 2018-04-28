Сущенко в России перевели из одиночной камеры

Украинского журналиста Романа Сущенко, который удерживается за решеткой в ​​России, перевели из одиночной камеры. Об этом в своем Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«Сущенко опять перевели из одиночки, куда он был помещён сразу после лишения меня статуса, в камеру на двоих. Теперь у него сокамерник. А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности», — сообщил Фейгин.

Напомним, Фейгина без статуса адвоката в РФ допустили к делу Сущенко.

Также напомним, прения сторон в Мосгорсуде по делу украинского политзаключенного в России Романа Сущенко пройдут 28 мая.